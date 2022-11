„Z pieśnią do wolności”. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w Rudominie

Z okazji Święta Niepodległości Polski Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie oraz Starostwo gminy Rudomino zaprosili na uroczysty koncert „Z pieśnią do wolności”, by przeżyć ten dzień radośnie, wspólnie, razem – pod biało-czerwonymi flagami, pod znakiem Orła Białego, w gronie bliskich.

Świąteczny koncert rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, który zaśpiewał przepiękne piosenki polskie, m. in. „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Płynie Wisła”, „Przybyli ułanie pod okienko”. Tego dnia zespół pojawiał się na scenie niejednokrotnie. Podczas koncertu wystąpił chór, kapela i różne grupy taneczne tego zespołu. Publiczność miała okazję podziwiać polkę wileńską w wykonaniu grupy dziecięcej „Rudomianki”. Przepiękny krakowiak – polski taniec ludowy, zaliczany do polskich tańców narodowych, zatańczyła grupa średnia zespołu. Grupa starsza „Rudomianki” zaprezentowała gościom suitę rzeszowską. Można było również zachwycać się polonezem, mazurem i kujawiakiem-oberkiem w wykonaniu grupy młodzieżowej zespołu.

W świątecznym koncercie wzięli udział wychowankowie Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Uczennica 5 klasy, skrzypiec Sylwia Bogumiło wykonała utwór Tomasa Šernasa ,,Barkarolė”. Występ młodej artystki przygotowali: nauczycielka Svetlana Mikelskaitė oraz koncertmistrzyni Jelena Szczerbakowa. Kolejna wychowanka Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie Emilija Sviackevičiūtė (nauczycielka Jolanta Grabštunovičienė) zagrała na fortepianie. Goście usłyszeli utwór Różyckiego „Spotkanie dwóch serc”. Na scenie pojawiło się również trio z tej szkoły: Eidvilė Zažecka (flet), Liweta Kowgier (flet), Sebastian Adrian Mackiewicz (akordeon). Artyści wykonali A. Piazzolli „Chiquilin de Bachin”. Występ przygotowali nauczyciele: Bogdan Wojcinowicz i Agnietė Ivanauskaitė.

Na scenie wystąpili najmniejsi uczestnicy wydarzenia – wychowankowie Żłobka-Przedszkola w Rudominie. Publiczność przywitała ich hucznymi brawami. Swoją wiedzę i umiejętności przedstawili również uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

Wielkimi brawami publiczność przywitała Justynę Tankeliun. Na obchody Święta Niepodległości Polski w Rudominie przybył Zespół „Swojacy” ze Szczecinka (Polska). Goście podczas koncertu w Rudominie zaprezentowali własny dorobek artystyczny. Ich występ wprawił publiczność w zachwyt.

Tego dnia rozbrzmiewała również poezja. Można było usłyszeć piękne wzruszające wiersze o niepodległości. Nie zabrakło innych akcentów patriotycznych. Publiczności były demonstrowane filmiki o tematyce patriotycznej. A głównym akcentem obchodów była biało-czerwona flaga narodowa Polski.

Na zakończenie świątecznego koncertu wszyscy artyści wraz z publicznością wspólnie odśpiewali „Rotę”.

Na obchody Święta Niepodległości Polski w Rudominie przybyli dostojni goście: radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Klim, Zespół „Swojacy” z Polski wraz delegacją ze Szczecinka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie Mirosław Donarski wraz z delegacją, prezes Stowarzyszenia „Przyjaźń bez granic” Tomasz Nowacki, przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych gminy Rudomino.

„Dziś mamy ogromne święto, nasze wspólne święto, święto wszystkich Polaków. Cieszymy się, że tradycje świętowania Dnia Niepodległości Polski są przekazywane następnym pokoleniom. Należy podziękować rodzicom, którzy oddają swoich dzieci do polskiej szkoły. Ojczyzną naszą jest Litwa, ale bije w nas polskie serce. Pielęgnujmy nasze piękne tradycje, przekazujmy je następnym pokoleniom” – powiedziała w swoim przemówieniu Mirosława Klim.

„Musimy cieszyć się, cenić i być dumni z tego, co mamy. Możemy mówić po polsku, śpiewać po polsku. Bo były czasy, gdy np. na targu kalwaryjskim w Wilnie można było zobaczyć tablicę, głoszącą, że nie wolno rozmawiać w języku polskim” – powiedział z kolei starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz. Cieszył się, że dzieci zadają pytania, czy dobrze pielęgnują polskie tradycje, obyczaje ich dziadków i pradziadków.

„W imieniu całego grona Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie składamy z okazji Święta Niepodległości Polski wszystkim serdeczne życzenia. Życzymy, aby znajdowali siłę do codziennych starań, by czynić Ojczyznę miejscem, o którym marzyli nasi przodkowie. A nam, mieszkańcom tej ziemi życzę by wzajemne wsparcie, szacunek, otwartość i tolerancja łączyła nas wszystkich. Dziękuję za współpracę wszystkim placówkom na terenie gminy Rudomino. Bardzo się cieszymy, że posiadamy niezwykle bogaty dorobek artystyczny, który mogliśmy dziś zaprezentować. Pragnę podziękować pracownikom WOK w Rudominie za przygotowanie dzisiejszego pięknego święta” – mówiła dyrektor WOK w Rudominie Wioleta Cereszka. Pani Wioleta Cereszka wraz starostą Józefem Szatkiewiczem złożyli podziękowania tym, którzy wystąpili w świątecznym koncercie i pokazali wspaniałą lekcję patriotyzmu.

Głównymi organizatorami świątecznego koncertu byli Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie i Starostwo gminy Rudomino. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc w organizowaniu koncertu swoim partnerom – Samorządowi Rejonu Wileńskiego i innym placówkom gminy Rudomino.

Andrzej Aszkiełowicz