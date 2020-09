Z okazji Dnia Turystyki – bezpłatne wycieczki po Wilnie

„Dopóki dalsze wyjazdy trzeba odłożyć, zapraszam do wykorzystania tego czasu na lepsze poznanie tego, co nas otacza. Każda dzielnica Wilna jest wyjątkowa, każda ma swoją historię, opowiada o ludziach, którzy tu mieszkali i pracowali. Każda jest warta odwiedzenia i poznania” – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius. „Zapraszam do spędzenia wolnego dnia na wycieczkę po nieznanych dotąd częściach Wilna. Zostając turystą we własnym mieście, nie tylko odkryjesz nowe przestrzenie miejskie, ale jednocześnie wesprzesz ludzi pracujących w trudnym sektorze turystycznym” – dodaje mer.

Podczas wycieczek prowadzonych przez profesjonalnych przewodników poznać będzie można stare i nowe historie najbardziej oddalonych dzielnic Wilna – w tym legendę o pochodzeniu nazwy Werki, o tym, że w Justyniszkach żył słynny poeta, czy o miejscu w Poszyłajciach, które zainspirowało znaną piosenkę SEL „Kiemas”. Od wtorku do niedzieli na ciekawskich czekać będzie ponad czterdziestu przewodników rozrzuconych po całym mieście. Chętnych do udziału w wycieczkach zapraszamy do wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej govilnius.lt.

W niedzielę także pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli poczuć się w swoim mieście jak turyści. Kierowcy trolejbusu nr 2 przedstawią „Trasę Historyczną”, przebiegającą przez Stare Miasto i Antokol. Autobus nr 89 pojedzie „Trasą Krajoznawczą”, autobus nr 11 „Trasą Zieloną” ze Zwierzyńca do Zarzecza, a szybki autobus 3G dojeżdżający do dalszych dzielnic miasta zaoferuje możliwosć wypróbowania „Trasy Nowoczesnej”.

Wileńskie hotele i restauracje będą oferować specjalne zniżki przez cały tydzień. Biura podróży zapraszają na specjalnie przygotowane wycieczki piesze i rowerowe. Szczegółowy program, oferty specjalne i rejestrację na wycieczki można znaleźć na stronie internetowej govilnius.lt.

„Latem, w ramach projektu «Wakacje w Wilnie» stołeczni przewodnicy, artyści, hotele, restauracje zapraszały do obcowania z obcymi krajami – ich historią, kulturą i smakami. Tym razem zapraszamy do bliższego poznania Wilna. Cieszymy się, że ponad czterdziestu przewodników dołączyło w tym tygodniu do eksploracji stolicy, podobnie jak wiele hoteli i restauracji w mieście” – mówi Inga Romanovskienė, dyrektor Go Vilnius.

Według niej, w związku z przejściowym spadkiem liczby zagranicznych turystów, wileńscy przewodnicy mogą poświęcić więcej uwagi miejscowej ludności, pomóc jej lepiej poznać i zobaczyć z nowej perspektywy miejsca, przez które mogą przejeżdżać każdego dnia. „Chociaż lato się skończyło, wyjazdy i wycieczki mogą być kontynuowane. Stołeczne hotele, które na ten tydzień przygotowały specjalne oferty, będą czekać na gości z całej Litwy, więc nie przegap okazji, by odwiedzić i poznać Wilno” – mówi I. Romanovskienė.

Imprezy z okazji Dnia Turystyki są organizowane przez Go Vilnius oraz Wydział Współpracy z Zagranicą i Turystyki Urzędu Miasta Wilna. Duża uwaga została zwrócona na bezpieczeństwo, dlatego uczestnikom imprez zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości oraz noszenie masek podczas imprez.

Na podst. Go Vilnius