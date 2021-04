Z okazji Dnia Matki w piątek i weekend więcej autobusów na cmentarze

Czasowe zmiany przewidziano na trasach linii 37, 63, 115.

• Od piątku do niedzieli włącznie, na cmentarz w Karweliszkach będą jeździć autobusy linii 63 o większej pojemności – będą to wozy trzyosiowe. Na cmentarz w Rokanciszkach będą kursować na linii 37 co prawda autobusy dwuosiowe, ale za to pojemniejsze niż zwykle.

• W sobotę i w niedzielę autobusy linii 63 i 115 będą kursowały częściej. Autobusy linii 63 będą w ciągu dnia kursowały co 30 minut, a linii 115 podjeżdżających pod cmentarz w Rokantiszkach będą kursować w ciągu dnia co 15-18 minut .

Ratusz uprzedza kierowców aby w tym okresie nie zostawiali samochodów na poboczach, gdyż utrudnia to płynny przepływ środków transportu, zwłaszcza transportu publicznego.