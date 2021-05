Z okazji Dnia Europy – trasa poznawcza po Wilnie

„Czy wiesz, kto był odpowiedzialny za negocjacje dotyczące członkostwa Litwy w UE? Jak cepeliny są związane z referendum w sprawie członkostwa w UE? By c może to Ty wybrałeś z bankomatu pierwszy banknot euro na Litwie? Co łączy słynnego dysydenta Andrieja Sacharowa z Litwą i Europą? Czy widziałeś Uniwersytet Wileński w Brukseli? O tym wszystkim dowiecie się spacerując po Wilnie na trasie Dnia Europy – pieszo lub wirtualnie: – w ten sposób reklamuje unijną trasę litewskie Biuro Europarlamentu.

Trasę 6 km „Idziemy razem w Dzień Europy” można znaleźć w aplikacji mobilnej #walk15. (Można ją pobrać i zainstalować z Google Play, App Store lub Huawei Appgallery ) Składa się ona z 14 przystanków. Kilka przystanków znajduje się trochę z boku od głównej trasy – aby do nich dotrzeć trzeba będzie przejść 10 km. Wciskając odpowiedni przycisk w aplikacji można zapoznać się z obiektami na trasie i wysłuchać informacji o n ich w języku litewskim lub angielskim. Z trasą można też zapoznać się wirtualnie i ewentualnie przejść ją w późniejszym czasie. Trasa jest również opisana na stronie internetowej „Wilno nieoczywiste” („Neakivaizdinis Vilnius“).

Więcej informacji znajdziecie tutaj: Europos dienos proga – maršrutas po Vilnių | Together (europa.eu)