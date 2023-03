Z babki prababki, czyli ponad 160 lat tradycji wicia palm

Dawniej palmy robiło się z papieru i traw oraz z gałązek wierzby. Stąd też pochodzi litewska nazwa palmy „verba”. Wierzba, jako drzewo najwcześniej budzące się do życia, stanowi symbol odrodzenia. Z czasem do palm zaczęto dodawać więcej kwiatów oraz ziół, co spowodowało artystyczny rozwój tej sztuki.

W rodzinie Rynkiewiczów tradycja wicia palm sięga co najmniej połowy XIX wieku. Pierwsze palmy w rodzinie tworzy się już w wieku kilkuletnim.

Jak sięga pamięcią Stanisława Rynkiewicz każda kobieta w rodzinie przekazywała tajniki tej sztuki dalej:

„Prababcia robiła, babcia robiła, mama też. Tak to pokolenie na pokolenie przechodziły te palmy. I tak też moje dzieci rosły w tych kwiatach i trawach. I uczyły się„ – przypomina nestorka rodu.

Córka Alina zaznacza, że nigdy nikt nie był zmuszany do wicia palm. Ta umiejętność przychodzi w rodzinie naturalnie.

„Jak tylko miałyśmy kilka lat mama rozkładała suche kwiatki i mówiła jak to robić. Mówiła jak nazywa się każdy kwiatek.

I tak jakoś ta umiejętność przychodziła. Od małego chciałyśmy to robić”.

Wicie palm tak naprawdę trwa przez niemal cały rok. Już po Niedzieli Palmowe zaczyna się poszukiwanie traw i ziół. Potem ich suszenie.

A na początku roku, przed Kaziukami, już samo wicie.

Renata Rynkiewicz zwraca uwagę, że dla nich jest to relaksujące zajęcie dzięki któremu można też obserwować cykl zachodzący w przyrodzie.