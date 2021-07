XXXI pielgrzymka Ejszyszki-Wilno dotarła do Wilna!

Do Ostrej Bramy dotarła XXXI pielgrzymka Ejszyszki-Ostra Brama. Jak twierdzi jeden z jej organizatorów, ks. Wiktor Kudriaszow, celem pielgrzymki było uwielbienie Pana Boga, szukanie Go i nawiązanie przyjaźni z Nim oraz z ludźmi. "Cieszę się, że młodzież i duchowieństwo są aktywni. Jesteśmy dobrym narzędziem w rękach Pana Boga. Intencje pielgrzymów są różne, przede wszystkim ludzie proszą o błogosławieństwo, o zdrowie, intencje do nawrócenia, pogłębienie wiary, założenie rodziny, powołanie. Uczymy się również pielgrzymować w codzienności" - twierdzi ks. Kudriaszow.