XXX jubileuszowa pielgrzymka piesza „Szumsk – Ostra Brama“ już w sobotę

Co roku z Szumskiej parafii pw. św. Michała Archanioła wyrusza piesza pielgrzymka do Ostrej Bramy. W tym roku również, 9 września, w sobotę pójdą pielgrzymi, by wyprosić swoje intencje lub podziękować za spełnione prośby.