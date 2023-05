XXV Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

Podczas zjazdu została wybrana nowa władza Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

„Niezwykle ważne stawiać sobie wymagania nawet wtedy, kiedy nikt inny od ciebie nie wymaga. Harcerstwo jest drogą, na której oczywiście jest fajnie, przyjemnie, ale to również jest droga, na której nieustannie stawiacie sobie wymagania i budujecie swoje życie na prawidłowych wartościach, wartościach chrześcijańskich” – podkreślił obecny na wydarzeniu ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

„Wasz Związek Harcerski tutaj, na Litwie, ma dodatkowe zadanie budowania i rozwijania polskości. Macie być dobrymi obywatelami Litwy, ale pamiętajcie, że jesteście również Polakami – to jest niezwykłe, wielkie zadanie. Zachęcam, żeby traktować to jako coś bardzo ważnego. Dziękuję za wszystko, co robicie” – podsumował ambasador.