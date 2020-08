XIV Zlot Muzykantów Wileńszczyzny z pomocą dla hospicjum

Na brzegu jeziora Oświe w gminie Sużańskiej odbywa się XIV Zlot Muzykantów Wileńszczyzny. W ub. roku zebrało się ok. 5 tys. ludzi. W tym roku organizatorzy próbują dostosować się do wymogów bezpieczeństwa. Z powodu pandemii nie przyjechali goście z zagranicy. Publiczność może liczyć na występ lokalnych zespołów. W tym roku na Zlocie Muzykantów Wileńszczyzny są zbierane datki na hospicjum Błogosławionego ks. Michała Sopoćki. ,,Pomoc dla hospicjum to sprawa bardzo ważna dla naszego całego społeczeństwa" - zaznaczył organizator zlotu Jan Jodko.