„Wzgórze szeszkińskie zamieni się w naszą górę czempionów” czyli w Wilnie stanie stadion narodowy

Umowa o wartości prawie 156 mln euro przewiduje, że kompleks obejmujący stadion piłkarski, boiska sportowe i inne obiekty wybuduje – zgodnie ze standardami UEFA – spółka Axis industries należąca do koncernu Icor. Obiektem zarządzać ma spółka Kauno arena.

Autorami projektu są brytyjski architekt Damon Lavelle z międzynarodowej firmy Populous, projektującej stadiony UEFA, oraz litewska firma Cloud architektai.

„Nareszcie. Jestem wdzięczny mojemu politycznemu zespołowi, partnerom i opozycji, którzy zadawali pytania, dyskutowali i dołożyli wszelkich starań, aby ten projekt stał się nie tylko realny, lecz także był dobry dla Wilna. Bez wątpienia (…) wzgórze szeszkińskie z licznymi obiektami sportowymi zamieni się w naszą górę czempionów” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Mer wyraził nadzieję, że umowa z wykonawcami zostanie podpisana w lutym przyszłego roku. Jak dodał, wkrótce rozpocznie się wyburzanie pozostałości po poprzednim, nigdy nieukończonym stadionie w dzielnicy Szeszkinia. Nowy obiekt ma, według planów, pojawić się do 2023 roku.

Stadion narodowy pomieści do 15 tys. osób. Będzie miał najnowocześniejszą murawę hybrydową. Obok stadionu wybudowane zostaną 3 boiska piłkarskie do treningów, spełniający wymogi IAAF stadion lekkoatletyczny, 6 boisk koszykarskich, boiska do gry w piłkę ręczną, sale gimnastyczne, ringi bokserskie – łącznie 15 dodatkowych obiektów sportowych.

Na terytorium kompleksu wielofunkcyjnego o powierzchni 22 ha zostanie urządzone również centrum kultury, muzeum sportu oraz przedszkole na 300 miejsc.

Koszty budowy stadionu wyniosą 93,2 mln euro. Jednak w związku z tym, że władze miasta postanowiły zrealizować ten projekt na zasadach koncesji, ostateczna kwota będzie wyższa. W ciągu 25 lat władze wypłacą inwestorowi – spółce BaltCap – 155,9 mln euro. Według obecnych planów większość tej sumy – 101,5 mln euro – wypłaci samorząd, a pozostałą część, czyli 54,5 mln euro – rząd.