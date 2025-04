Wywóz odpadów w rejonie wileńskim ruszy w środę rano

Po pożarze w wileńskiej sortowni odpadów komunalnych, który zakłócił proces ich przetwarzania, we wtorek wieczorem Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał od Wileńskiego Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami (VAATC) wytyczne dotyczące postępowania z odpadami zmieszanymi – będą one tymczasowo wywożone do Regionalnego Składowiska Odpadów Niebezpiecznych w rejonie elektreńskim.