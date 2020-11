Wystawa „Uchronić od zapomnienia”

Waldemar Dowejko – fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, na stałe współpracujący z portalem internetowym Wilnoteka.lt. Z aparatem w ręku już od ponad ćwierć wieku. Tego czasu z nawiązką wystarczyło, żeby obserwować i zarejestrować zmiany nie tylko ustrojowo-polityczne, ale i kulturowe. Jego nazwisko jest znane, a zdjęcia rozpoznawane przez osoby interesujące się fotografią. Ma za sobą lata pracy dla „Gazety Wyborczej”, „Gazety Pomorskiej”, „Gazety Wileńskiej”. Prace Waldemara Dowejki były publikowane na łamach wyżej wymienionych tytułów, jak też w „Newsweeku”, „Polityce”, „Wysokich Obcasach”, w portalach sportowych i nie tylko…

„Projekt „Uchronić od zapomnienia” dał mi możliwość pokazać, wręcz powiedzieć, że fotografie nagrobkowe przekazują nam wizerunek człowieka, którego już nie ma, a który zachował się już tylko w pamięci bliskich mu osób. Te stare fotografie z jakiegoś powodu zazwyczaj nie rzucają się nam w oczy. Widzimy piękno pomnika, kunszt kamieniarza, wczytujemy się w imię i nazwisko… Fotografia stała się częścią naszej codzienności, bo przecież teraz poniekąd wszyscy jesteśmy fotografami! I przez to obojętnie na nią reagujemy” – mówi fotograf.

„Wilno, Warszawa, Lwów czy Paryż, tysiące innych miast mają stare nekropolie z podobnym losem fotografii nagrobnych. Chciałem, żeby zostały zauważone, żebyśmy wpatrywali się w te twarze, bo to właśnie one pokazują Człowieka. Człowieka, który już dawno odszedł. Dlatego powstał projekt fotograficzny poświęcony fotografii, projekt prezentujący zdjęcia, które zasługują by uchronić je od zapomnienia” – swój autorski punkt widzenia przedstawia Waldemar Dowejko.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.