Ubiór żydowski na ziemiach polskich miał specyficzny charakter, odzwierciedlał bowiem połączenie żydowskiej tradycji i lokalnych wpływów, kształtował się czerpiąc z mody polskiej, z polskich strojów, których fasony i typy przenikały do zestawu garderoby żydowskiej stając się wyrazem materialnego przenikania się obu kultur.

Idea wystawy narodziła się w 2019 roku, gdy Fundacja Nomina Rosae otrzymała w darze oryginalne przedwojenne tkaniny pochodzące z dawnego żydowskiego domu ze Starego Sącza.

Wystawa „Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po XX wiek” przedstawia 10 rekonstrukcji dawnych ubiorów na podstawie przedstawień polskich Żydów, źródeł pisanych i wykrojów. Część z rekonstrukcji wykonano z oryginalnych tkanin przedwojennych pochodzących z dawnego żydowskiego domu ze Starego Sącza. Na wystawie prezentowane są również oryginalne przedwojenne ubiory męskie i akcesoria modowe m.in. kapelusz należący do Reginy Kempińskiej, ofiarowany do zbiorów Fundacji przez jej córkę Annę Grygiel-Huryn. Ekspozycję uzupełnią też eksponaty za zbiorów Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego: akcesoria ubraniowe litewskich Żydów z okresu międzywojennego, szydełkowane ręcznie torebki, kołnierzyki, obuwie i in.

Wystawa będzie czynna do 28 maja br. w Muzeum im. Samuela Baka przy ul. Naugarduko 10.

Koncepcja i scenariusz wystawy: Maria Molenda

Rekonstrukcje ubiorów powstały w Atelier Nomina Rosae: dr Maria Molenda (projekty), Elżbieta Mężyk (wykonanie).

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Fundacja Nomina Rosae, Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Źródło: Instytut Polski w Wilnie