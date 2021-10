W programie – koncert solistki Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu Julii Stupnianek–Kalėdienė i lauretki międzynarodowych konkursów, pianistki Nijolė Baranauskaitė–Matukonienė.

Wystawa „Służyć będę aż do śmierci. Prezydent I. J. Paderewski” – to element projektu edukacyjnego pt.: „Opowieść o Paderewskim – jak muzyka zwyciężyła politykę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży we współpracy z Fundacją TPE. Prezentując wystawę przybliża się postać Prezydenta Ignacego Jana Paderewskiego, genialnego pianisty i kompozytora, który udowodnił, że kultura może zwyciężyć politykę.

Jak tego dokonał? Sprawiło to osobiste zaangażowanie w promowanie polskiej niepodległości w trakcie koncertów w USA na przełomie XIX i XX wieku. Ta postawa Paderewskiego była decydująca dla pozyskania wsparcia Amerykanów i Francuzów dla drogi do niepodległości podczas negocjacji Traktatu Wersalskiego.

Wystawa będzie czynna do 14 listopada 2021 r.

Obowiązuje Paszport Możliwości.