Wystawa pt. „Machiny Leonarda da Vinci” w Wilnie

Data i miejsce wystawy: 19.10.2023 – 7.04.2024 w Muzeum Energetyki i Techniki w Wilnie.

Leonardo da Vinci – To nazwisko znają wszyscy. Ale czy każdy wie, ile rozwiązań technicznych, z których korzystamy dzisiaj, zrodziło się w głowie tego genialnego człowieka ponad pięć wieków temu? Leonardo da Vinci, bo przecież o nim mowa, należy do panteonu światowej sztuki i inżynierii. Wybitny malarz, rzeźbiarz, wynalazca, anatom, matematyk, filozof, pisarz. To prawdziwy „człowiek renesansu”, posiadający wiele talentów i wnikliwy obserwator otaczającego świata, wizjoner wyprzedzający swoją epokę o całe stulecia.

Helikopter, łożysko kulkowe, spadochron czy czołg to tylko niektóre z ogromnej liczby koncepcji, jakie stworzył da Vinci już w XV wieku. Na ekspozycji prezentujowane są wiernie odtworzone modele, wykonane przez wykwalifikowanych włoskich rzemieślników na podstawie oryginalnych szkiców i projektów Leonarda.

Obok powyższych machin będzie można zapoznać się z twórczością malarską słynnego artysty, na wystawie bowiem prezentujemy reprodukcje jego wielkich dzieł.

Wśród nich te najbardziej znane: Mona Lisa, Salvator Mundi i Dama z gronostajem. Całość uzupełniają bogate opisy i tablice dydaktyczne.

Wystawa ma charakter dynamiczny, interaktywny i edukacyjny. Zwiedzający będą mogli sprawdzić samodzielnie działanie wynalazków, które wyprzedziły swoją epokę o kilkaset lat i stały się inspiracją dla współczesnej inżynierii.