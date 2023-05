Wystawa plenerowa „The airmen” w Kownie

O godz. 20.30 pracownik Muzeum Lotnictwa Litwy Eugenijus Raubickas opowie o historii lotnictwa z czasu II wojny światowej oraz o bohaterstwie i walce lotników z Europy Wschodniej.

O godz. 21.00 odbędzie się rozmowa z autorem wystawy Michałem Solarskim, którą poprowadzi dyrektor Muzeum Lotnictwa Litwy Mindaugas Kavaliauskas.

Wystawa czynna do 14 października 2023 r.

Na wystawę „The Airmen” składają się unikatowe portrety bohaterów Polskich Sił Powietrznych u schyłku ich życia, zdjęcia lotników należące do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej oraz teksty przybliżające zwiedzającemu tematykę ekspozycji.

W 2019 roku przypadła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Ofiarą agresji nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego we wrześniu 1939 r. była Polska. Niecały rok później doszło do pierwszej bitwy powietrznej tej wojny. Wystawa oddaje hołd bohaterom tamtych dni – ludziom, którzy ryzykowali życie w obronie wolności i którzy pozostali wierni swoim ideałom do końca życia.

Wspomniane portrety prezentowane na ekspozycji wykonał Michał Solarski w ramach autorskiego projektu „The Airmen”. Jego celem było dotarcie do jak największej liczby polskich żołnierzy służących w czasie wojny w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Owocem tych działań są prace fotograficzne dokumentujące spotkania z bohaterami w jesieni ich życia. Przedstawiane portrety ukazują ludzi, w których ciągle żywa jest pamięć o dniach, kiedy walczyli o wolność dla siebie, swoich bliskich i przyszłych pokoleń. Wystawa „The Airmen” jest pretekstem do refleksji nad naszą dzisiejszą pamięcią o tych ludziach i czynach, których dokonali.

Autor projektu „The Airmen” jest fotografem dokumentalistą, na co dzień pracującym w Londynie, gdzie studiował fotografię dokumentalną. Autorskie cykle realizuje głównie w Europie i w krajach byłych republik sowieckich. Od wielu lat pracuje nad cyklami fotograficznymi o polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii. Jego prace były pokazywane na wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w galeriach i muzeach w wielu miejscach na świecie. Został wyróżniony międzynarodowymi nagrodami oraz publikował m.in. na łamach „National Geographic”, „The Guardian” oraz „Time”.

Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Lotnictwa Litwy, Instytut Polski w Wilnie