Wystawa ks. Walentego Dulko w Kalwarii Wileńskiej

„Pomyśl – miłość do Tego, który wszystko co stworzył, widział jako „dobre”, czyli piękne…” – tak do swoich prac nawiązuje autor wystawy, ks. Walenty Dulko z Kalwarii Wileńskiej.

Wystawa przedstawia unikalne spojrzenie autora na otaczającą go naturę. Większość wybranych zdjęć przedstawia ujęcia przyrody: kwiaty, motyle, dzikie zwierzęta i ptaki. Autor nawet w błocie potrafi dostrzec piękne odbicie natury, wobec którego nieraz po prostu przechodzimy obojętnie. Zbiór zdjęć jest owocem trzech lat zamiłowania autora do fotografii.

Wystawę oglądać można w niedziele w godzinach od 8:00 do 17:00.

Po wcześniejszym ustaleniu terminu zwiedzania z autorem, prace można zobaczyć również w innych dniach. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://vilniauskalvarijos.lt/.

Wystawa potrwa do listopada br.