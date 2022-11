Wystawa “ID_tentity”

Istnieje wiele metod definiowania siebie. Każda z nich wiąże się z próbą odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Kim chcę być i dlaczego? Czy określa mnie jakaś przynależność lub wykluczenie? Podobieństwo do kogoś lub odmienność? Czy moja tożsamość to coś gotowego i do odkrycia? Czy jest czymś do wymyślenia i ciągłego określania, jak zadanie na całe życie

Moment kryzysu intensyfikuje tego rodzaju refleksje, a fizyczna i emocjonalna izolacja zaburzają pewność. Do wewnątrz skierowane zostały nie tylko nasze codzienne czynności, ale także myśli – pytania dotyczące własnej tożsamości brzmią teraz wyraźniej i inaczej.

Studenci Fotografii w Szkole Filmowej w Łodzi we współpracy ze studentami Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych stworzyli wystawę składającą się z kilku rodzajów prac. Niepewność, ból, fantazja, zabawa czy bunt to niektóre z tematów prezentowanych na niniejszej wystawie.

„ID_tentity to projekt za każdym razem modyfikowany. To wielogłosowa wypowiedź nas, młodych twórców, która składa się przede wszystkim z pytań. Wystawa to skutek naszych niepokojów. Nie jest tezą, wyczerpującą definicją, konkluzją czy manifestem. To głos wątpliwości, ale nie bezradnej. Pokazujemy nasze drogi poszukiwań, procesy zmian i formy ekspresji. Szukamy siebie we własnej przeszłości i teraźniejszości, w sobie i w innych. Przyrównując, różnicując, opowiadając, bawiąc się i cierpiąc zadajemy pytania sobie i wam” – mówią organizatorzy.

Otwarcie wystawy: 10.11.2022, 18:00

Czas trwania: 10.11.2022 – 10.12.2022

Miejsce: Galeria Titanikas, Maironio g. 3, Wilno 01124

Opiekun artystyczny: Hubert Humka

Autorki i autorzy prac:

Szkoła Filmowa w Łodzi: Maciek Bernaś, Bartosz Fatek, Natalia Godek, Michalina Kacperak, Wioletta Kulas, Alicja Lesiów, Łukasz Pawłowski

Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie:

Julija Kuprijaškinaitė, Svitlana Matveenko, Kasparas Pilinkus, Aistė Radzevičiūtė, Margarita Valionytė i Pijus Chraptavičius