Wystawa fotografii astronoma amatora Henryka Sielewicza „AD ASTRA”

Henryk Sielewicz – to zapalony miłośnik astronomii, mieszkający we wsi Słoboda w starostwie Ławaryszki w rejonie wileńskim. Sam urządził domowe obserwatorium z profesjonalnym specjalistycznym sprzętem. Obserwatorium to chętnie odwiedzają wycieczki szkolne oraz wszyscy ci, którzy chcą przekonać się, jak odbywa się nocna obserwacja nieba.