Wystawa fotograficzna „Nie-istnienie” w Solecznikach

Opis wystawy oraz podpisy na zdjęciach są fragmentami dziennika.

„Zapytany, czego tak naprawdę szukam? Zacinam się, milczę. Jak wytłumaczyć poszukiwania tego, czego nie ma? Jak fotografować nieistniejące? Próbuję. Szukam i odnajduję strzępy z przeszłości. Budzę z uśpienia. Pozwalam mówić. Przerażam się. Fotografuje […]”

„Ludzie pytają o lęk w moich fotografiach. On nie zawiera się w fotografii. Jest ukryty w przedmiotach bądź w ludziach. Zdjęcia jedynie go obnażają, prowokują do wyjścia z ciemności. To dzięki nim staje się widzialny […]”

Wystawa „Nie- istnienie” została zaprezentowana po raz pierwszy w Kownie 2018 r. podczas premiery spektaklu „Getto” w reż. Gintarasa Varnasa.

Bartosz Frątczak urodzony w Stargardzie, obecnie mieszka w Wilnie. Studiował filozofię, teologię oraz pedagogikę, a pracuje w obszarze fotografii, dziennikarstwa i bibliotekarstwa.

Bartosz Frątczak

Autor wystaw indywidualnych: „Nie-istnienie” poświęconej historii i kulturze żydowskiej, multimedialnej wystawy „Ostatni świadkowie. Portrety bohaterów II wojny światowej” przedstawiającej sylwetki polskich żołnierzy, ostatnich żyjących uczestników i świadków wydarzeń II wojny światowej, „Miasto. Sto razy Folk” o kulturze i tradycji tańca oraz pozycji folkloru w XXI wielu, a także wystawy zbiorowej „Twarze różnorodności” o równouprawnieniu i różnorodności kulturowej.

Jest także autorem zdjęć do książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów” wydanej w 2019 roku przez Instytut Polski w Wilnie. Bartosz Frątczak prowadzi również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży popularyzujące fotografię.

Wystawę będzie można obejrzeć do 14 października 2020 r.