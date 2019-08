Wystawa 450-lecia Unii Lubelskiej w MSZ: Przeszłość jest dzisiaj

vdu

„Unia Lubelska – to pierwsza organizacja państwowa, zrzeszająca dwa niepodległe państwa, ale również wiele narodów i religii. Była ona prekursorem Unii Europejskiej. To my w Europie Środkowej wyznaczaliśmy pewne standarty dobrej współpracy. Kiedy w całej Europie szalały wojny religijne czy etniczne, pokazaliśmy, że można pokojowo pracować. Możemy się tym faktem nie tylko cieszyć, ale również chwalić. Pokazujemy to poprzez prace artystów, znajdujących się jak po stronie polskiej, tak i litewskiej. Powinniśmy być dumni i szczycić się z tego” – powiedział Przydacz portalowi zw.lt.

Fot. Roman Niedźwiecki

„Zorganizowanie takiej wystawy jest efektem dobrych relacji polsko-litewskich. Litwa dla Polski jest ważna. Jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. Łączą nas wielowiekowe historyczne więzi. Wielu Polaków mieszka na Litwie, jest to rdzenna ludność kraju. Łączą nas też więzi kulturowe. Na tej podstawie powinniśmy budować dobre stosunki” – dodał Przydacz.

„W tym roku organizujemy wiele imprez, związanych z 450-leciem Unii Lubelskiej. Bardzo się cieszymy, że powstała taka symboliczna inicjatywa ze strony malarzy polsko-litewskich, którzy wspólnie przygotowali więcej, niż 30 prac. Nie tylko przedstawili, jak wyobrażają to historyczne wydarzenie, ale również utworzyli swojego rodzaju most, łączący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Stosunki polsko-litewskie teraz są po prostu wspaniałe. Możemy tak wnioskować na podstawie wizyty prezydenta Litwy w Polsce jako pierwszego kraju, który odwiedziła nowo wybrana głowa państwa. Dobrze współpracujemy również w innych dziedzinach” – stwierdził portalowi zw.lt wiceminister MSZ Litwy Darius Skusevičius.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Darius Skusevičius

„W trakcie spotkania malarzy w Lublinie powstał pomysł upamiętnienia jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej. Pomyśłeliśmy o tym, że to może być wystawa. Cieszymy się, że udało nam się to zorganizować. Bardzo nam pomógł oddział lubelski Związku Polskich Artystów Plastików z Krystyną Rudzką-Przychodą na czele. 1 lipca w Lublinie została otwarta wystawa, którą teraz przywieźliśmy do Wilna” – powiedział dziennikarzom Aleksandras Vozbinas.

„Prace zostały namalowane specjalnie do tego projektu. To nie są przypadkowe dzieła na uniwersalne tematy. Być może później pokażemy ją w jakimś innym miejscu. Myślę, że byłoby logicznym rozwiązaniem, gdyby można było ją przywieźć do innych miast Polski i Litwy” – dodał malarz.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Aleksandras Vozbinas

„Nasza wystawa nie jest wystawą sporadyczną. Często współpracujemy z twórcami z Litwy – tym roku zaprosiliśmy ich na nasze plenery. Sejm RP ogłosił 2019 r. Rokiem Unii Lubelskiej. Nie mogło to zostać niezauważone przez artystów. Zorganizowaliśmy tę imprezę wzorem Jana Matejki, który jeszcze wcześniej, aż 150 lat temu, zauważył wagę tej rocznicy i namalował znany obraz, przedstawiający to wydarzenie. W trakcie organizacji wystawy analizowaliśmy różne aspekty stosunków polsko-litewskich. Utworzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów było koegzystencją wielu narodów, które mieszkały razem w tolerancji i stosowały się do obowiązujących zasad. Nie jest przesadą, że miasto Lublin stało się swoistym źródłem współczesnej Europy. Cytując Cypriana Kamila Norwida, przeszłość to jest dziś” – powiedziała w trakcie otwarcia malarka Krystyna Rudzka-Przychoda.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Krystyna Rudzka-Przychoda

Oprócz wystawy, został wydany album z reprodukcjami obrazów, eksponowanych w MSZ, a także płyta CD/DVD.

Ogółem dzisiaj zostało zaprezentowanych 12 prac litewskich artystów i 20 – polskich.

Wystawę można obejrzeć do 31 października.