Wyruszyła 15. młodzieżowa piesza pielgrzymka Ostra Brama-Troki

Dzisiaj (4 września) spod Ostrej Bramy wyruszyła już 15. młodzieżowa pielgrzymka do Trok, organizowana przez Centrum Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej. Pątnicy ruszają do Landwarowa, aby wieczorem pomodlić się w trockiej bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Organizatorzy nawoływali do wspólnego przeżycia tego, co się dzieje na świecie i na Litwie. Nieprzypadkowe jest więc motto tegorocznego wydarzenia: „Przyjdźcie, ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Młodzież w tym roku otrzymała możliwość wspólnego odkrywania tego, co pokrzepia w tym czasie pandemii. "Podczas pielgrzymki nie zawahamy się mówić o cierpieniu, trudnościach, jakich doświadczamy. Pielgrzymka jest czasem radości i nadziei” – zapewnia kierownik Centrum Kristina Trinkūnaitė.