Wyprawki dla pierwszaków polskich szkół z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

W skład wyprawki wchodzą przybory potrzebne przyszłym uczniom szkół polskich na Litwie.

K. Dzierżyńska zaznaczyła, że jest to znacząca pomoc dla polskich rodzin.

„Jeżeli rodzina otrzymuje takie wsparcie w przygotowaniu pierwszaka do szkoły, to odciąża to budżet domowy. Warto zauważyć, że przygotowanie dziecka finansowo wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku” – dodaje.