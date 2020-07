Wybory prezydenckie: Polacy głosują też w Wilnie

„W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie zarejestrowały się 442 osoby. Ponad 140 osób zagłosowało do godziny 11. Wielu z głosujących to osoby, które przychodzą z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Są to turyści lub osoby przebywające czasowo w Wilnie. Frekwencja jest więc bardzo zadowalająca” – wyjaśnia Sokalski.

W wyborach biorą udział osoby, mające polskie obywatelstwo. W tej chwili prawo stałego pobytu na Litwie ma przeszło 1 500 obywateli Polski. W Wilnie głosują także turyści oraz oddelegowani pracownicy, którzy przebywają na Litwie w związku z wykonywanymi obowiązkami.

Jedyny na Litwie lokal wyborczy w ambasadzie RP dostępny jest dla głosujących między godz. 7.00 a 21.00 czasu lokalnego.

W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 28 czerwca, najwięcej głosów zdobył urzędujący prezydent, Andrzej Duda. W drugiej turze mierzy się on z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, aktualnym prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim.