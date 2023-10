Wszystkich Świętych. Policja zapowiada wzmożone działania

Policjanci patrolujący na terenie całego kraju będą regulować ruch w dzień i w nocy, czuwać nad ruchiem na drogach, a także udzielać pomocy przy wjazdach na cmentarze.

Warto podkreślić, że w poszczególnych lokalizacjach będą organizowane krótkoterminowe działania policji, badania trzeźwości i wykrywanie poważnych naruszeń.

Informację o tymczasowych zmianach w ruchu na drogach krajowych związanych z Dniem Wszystkich Świętych można znaleźć na stronie internetowej www.eismoinfo.lt.

W tym okresie warunki jazdy są trudniejsze nie tylko z powodu intensywnego ruchu na drogach, ale także słabej widoczności, śliskiej jezdni, dlatego wszyscy użytkownicy drogi muszą być szczególnie ostrożni.

Od 1 listopada kierowcy samochodów osobowych i ciężarowych (których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t), motocykli i trójkołowców będą mogli poruszać się z prędkością nie większą niż 110 km/h po autostradach i drogach ekspresowych. Na drogach o nawierzchni asfaltowej lub betonowej – nie więcej z prędkością większą niż 90 km/h, a na pozostałych drogach – z prędkością nie większą niż 70 km/h.

Bądź widoczny – noś odblaski!

Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Noszenie odblasków ma szczególne znaczenie jesienią i zimą. Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, zła widoczność w ciągu dnia, sprawiają, że kierującym trudniej jest dostrzec pieszego. Widząc z daleka święcący punkt mają więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.

Odblask należy umieścić tak, by był widoczny z każdej strony. Zaleca się zakładanie go na prawej ręce powyżej łokcia lub na prawej nodze powyżej kolana. Odblaski, które się zawiesza muszą być umieszczane na wysokości reflektrów samochodu. W ten sposób będą mogły one maksymalnie odbić światło i na czas ostrzec kierowcę o poruszającym się po drodze pieszym.

Przestrzegajmy tego obowiązku. A nawet więcej: nośmy elementy odblaskowe zarówno na obszarze niezabudowanym jak i zabudowanym. Dla własnego bezpieczeństwa nośmy je o zmroku, w nocy i w dzień.