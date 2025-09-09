Znad Wilii

Wstrzymano działanie windy na Wzgórzu Gedymina

Z powodu poważnej usterki technicznej winda przewożąca zwiedzających na Wzgórze Gedymina została zawieszona na czas nieokreślony, co oznacza, że dojazd na wzgórze będzie możliwy jedynie pieszo, utrudniając dostęp szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z małymi dziećmi.

zw.lt/BNS
Wstrzymano działanie windy na Wzgórzu Gedymina

fot. BNS/Julius Kalinskis

W związku z tym na wzgórze będzie można wejść tylko pieszo – kamienistą ścieżką i drewnianymi schodami od strony rzeki Wilenki.

„Oznacza to, że dostęp do symbolu państwa stanie się utrudniony dla części społeczeństwa – osób niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi” – czytamy w komunikacie Litewskiego Muzeum Narodowego.

Według muzeum winda jest całkowicie zużyta, a znalezienie części zamiennych staje się coraz trudniejsze, co powoduje, że każdy remont trwa dłużej i jest droższy.

Litewskie Muzeum Narodowe informuje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wielokrotnie zwracało się do Ministerstw Finansów i Kultury o nową windę, dlatego po wystąpieniu obecnej usterki ponownie zaapelowało o przyznanie środków na zaprojektowanie i instalację nowej windy.

Muzeum oszacowało, że koszt montażu nowej windy wyniósłby około 8 milionów euro, a realizacja inwestycji trwałaby trzy–cztery lata po przyznaniu funduszy.

„Dlatego projektowanie należy rozpocząć jak najszybciej” – zaznaczono w komunikacie.

W 2017 roku winda była nieczynna ponad 40% dni roboczych, w 2018 roku – prawie jedną trzecią roku. W kolejnych latach czas przestojów się wydłużał.

W ciągu ostatnich dwóch lat winda ulegała awarii około 70 razy. W 2018 roku koszty napraw były sześciokrotnie wyższe niż rutynowa konserwacja, a w 2019 roku różnica ta wzrosła do trzynastu razy.

„Awarii nie tylko przybywa – stają się one coraz poważniejsze, a obecna usterka jest jedną z najpoważniejszych w całym okresie działania windy. Nawet jeśli uda się usunąć obecną usterkę, będzie to tylko krótkoterminowe rozwiązanie” – podkreśla Litewskie Muzeum Narodowe.

W ubiegłym roku z windy skorzystało 177 tysięcy odwiedzających.

Winda na Wzgórze Gedymina została zainstalowana w 2003 roku jako unikatowy, specjalnie dostosowany do tego miejsca urządzenie.

PODCASTY I GALERIE