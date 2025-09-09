Wstrzymano działanie windy na Wzgórzu Gedymina

W związku z tym na wzgórze będzie można wejść tylko pieszo – kamienistą ścieżką i drewnianymi schodami od strony rzeki Wilenki.
„Oznacza to, że dostęp do symbolu państwa stanie się utrudniony dla części społeczeństwa – osób niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi” – czytamy w komunikacie Litewskiego Muzeum Narodowego.
Według muzeum winda jest całkowicie zużyta, a znalezienie części zamiennych staje się coraz trudniejsze, co powoduje, że każdy remont trwa dłużej i jest droższy.
Litewskie Muzeum Narodowe informuje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wielokrotnie zwracało się do Ministerstw Finansów i Kultury o nową windę, dlatego po wystąpieniu obecnej usterki ponownie zaapelowało o przyznanie środków na zaprojektowanie i instalację nowej windy.
Muzeum oszacowało, że koszt montażu nowej windy wyniósłby około 8 milionów euro, a realizacja inwestycji trwałaby trzy–cztery lata po przyznaniu funduszy.
„Dlatego projektowanie należy rozpocząć jak najszybciej” – zaznaczono w komunikacie.
W 2017 roku winda była nieczynna ponad 40% dni roboczych, w 2018 roku – prawie jedną trzecią roku. W kolejnych latach czas przestojów się wydłużał.
W ciągu ostatnich dwóch lat winda ulegała awarii około 70 razy. W 2018 roku koszty napraw były sześciokrotnie wyższe niż rutynowa konserwacja, a w 2019 roku różnica ta wzrosła do trzynastu razy.
„Awarii nie tylko przybywa – stają się one coraz poważniejsze, a obecna usterka jest jedną z najpoważniejszych w całym okresie działania windy. Nawet jeśli uda się usunąć obecną usterkę, będzie to tylko krótkoterminowe rozwiązanie” – podkreśla Litewskie Muzeum Narodowe.
W ubiegłym roku z windy skorzystało 177 tysięcy odwiedzających.
Winda na Wzgórze Gedymina została zainstalowana w 2003 roku jako unikatowy, specjalnie dostosowany do tego miejsca urządzenie.