Wstrzymano działanie windy na Wzgórzu Gedymina

W związku z tym na wzgórze będzie można wejść tylko pieszo – kamienistą ścieżką i drewnianymi schodami od strony rzeki Wilenki.

„Oznacza to, że dostęp do symbolu państwa stanie się utrudniony dla części społeczeństwa – osób niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin z małymi dziećmi” – czytamy w komunikacie Litewskiego Muzeum Narodowego.

Według muzeum winda jest całkowicie zużyta, a znalezienie części zamiennych staje się coraz trudniejsze, co powoduje, że każdy remont trwa dłużej i jest droższy.

Litewskie Muzeum Narodowe informuje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wielokrotnie zwracało się do Ministerstw Finansów i Kultury o nową windę, dlatego po wystąpieniu obecnej usterki ponownie zaapelowało o przyznanie środków na zaprojektowanie i instalację nowej windy.

Muzeum oszacowało, że koszt montażu nowej windy wyniósłby około 8 milionów euro, a realizacja inwestycji trwałaby trzy–cztery lata po przyznaniu funduszy.

„Dlatego projektowanie należy rozpocząć jak najszybciej” – zaznaczono w komunikacie.

W 2017 roku winda była nieczynna ponad 40% dni roboczych, w 2018 roku – prawie jedną trzecią roku. W kolejnych latach czas przestojów się wydłużał.

W ciągu ostatnich dwóch lat winda ulegała awarii około 70 razy. W 2018 roku koszty napraw były sześciokrotnie wyższe niż rutynowa konserwacja, a w 2019 roku różnica ta wzrosła do trzynastu razy.

„Awarii nie tylko przybywa – stają się one coraz poważniejsze, a obecna usterka jest jedną z najpoważniejszych w całym okresie działania windy. Nawet jeśli uda się usunąć obecną usterkę, będzie to tylko krótkoterminowe rozwiązanie” – podkreśla Litewskie Muzeum Narodowe.

W ubiegłym roku z windy skorzystało 177 tysięcy odwiedzających.

Winda na Wzgórze Gedymina została zainstalowana w 2003 roku jako unikatowy, specjalnie dostosowany do tego miejsca urządzenie.