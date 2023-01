Wspierający Ukrainę wśród laureatów nagrody św. Krzysztofa

„Nie bez przyczyny nasze miasto zostało we wtorek dekretem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ogłoszone „miastem zbawiciela”. To docenienie naszych wysiłków – wszystkich obywateli. Ale wśród nich są tacy, którzy wspierali najaktywniej i nadal to robią. Właśnie dlatego w tym roku w uroczystości uhonorowania w Wilnie dominują ludzie, wnoszący wkład w walkę Ukrainy z agresorem” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Za wsparcie Ukrainy i inspirowanie wielu ludzi do datków na rzecz narodu ukraińskiego walczącego o swoją wolność uhonorowani zostali: Andrius Tapinas, Olegas Šurajevas, Jonas Ohmanas, Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė, Laurynas Šeškus, organizacja „Stiprūs kartu“.

Klub Wileński otrzymał nagrodę za tworzenie przyszłości miasta, w którym gromadzą się najaktywniejsi ludzie biznesu, nauki i kultury, by kontynuować to, co książę Giedymin rozpoczął w styczniu, 1323, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał nazwę Wilno.

Genetyk, profesor Sonata Jarmalaitė – za zasługi dla nauki o onkologii.

Za krzewienie sztuki muzycznej, promowanie imienia Wilna na estradach światowych został nagrodzony jeden z najwybitniejszych dyrygentów Litwy Modestas Pitrėnas.

Jūras Banys, hab dr nauk fizycznych, profesor, prezes i członek Litewskiej Akademii Nauk został odznaczony za zasługi dla nauki, jej upowszechniania i badań. Uważany za jednego z najbardziej produktywnych litewskich fizyków, J. Banys opublikował ponad 500 artykułów naukowych, w większości w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Za zasługi w nowoczesnej architekturze w Wilnie nagrodzony został architekta Remigijus Bimba.

Nagroda św. Krzysztofa, wręczana od 1998 r., to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w mieście Wilnie.

Statuetka jest wręczana osobom i organizacjom najbardziej zasłużonym dla Wilna w dziedzinach biznesu, kultury, sztuki, sportu, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, turystyki i in.

Wśród laureatów poprzednich edycji są m. in. Alicja Klimaszewska – Prezes Honorowy SKOnSR, s. Michaela Rak – założycielka i dyrektorka hospicjum w Wilnie, Robert Tworogal – absolwent szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, który w 2016 r. reprezentował Litwę w letnich Igrzyskach Olimpijskich, a także Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”.

Źródło: vilnius.lt/ inf. własne