Wsparcie dla pszczelarzy – rusza nabór wniosków w rejonie solecznickim

Od 1 do 30 września pszczelarze mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na dodatkowe dokarmianie pszczół. W przypadku spóźnienia z przyczyn niezależnych – takich jak ciężka choroba – dokumenty będzie można złożyć do 14 października, dołączając uzasadnienie i potwierdzające je dokumenty. Wnioski należy składać w pokoju nr 411 w administracji samorządu rejonu, tel. (+370 380) 30187, e-mail: [email protected].

Kto może otrzymać wsparcie?
O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze, którzy:

  • są zarejestrowani w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich (lit. Ūkinių gyvūnų registre) i mają zadeklarowaną liczbę rodzin pszczelich (maksymalnie 150);
  • są wpisani do Rejestru Rolniczego (lit. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo) jako właściciele gospodarstwa lub partnerzy;
  • posiadają dowody zakupu cukru (zwykłego, ekologicznego) lub syropu cukrowego inwertowanego;
  • w przypadku gospodarstw ekologicznych – mają certyfikat i dokumenty potwierdzające jakość ekologicznego cukru.

Warunki finansowania
Zwrot obejmuje część wydatków poniesionych w bieżącym roku do dnia złożenia wniosku:

  • do 5,79 euro za rodzinę pszczelą (kod wypłaty 20288),
  • do 11,58 euro za certyfikowaną rodzinę pszczelą w gospodarstwie ekologicznym (kod wypłaty 20287),
  • maksymalnie za 10 kg cukru/ekologicznego cukru lub 15 litrów syropu inwertowanego na jedną rodzinę pszczelą.

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że ponosi go pszczelarz niebędący płatnikiem VAT i nie ubiega się o jego zwrot. Jeśli zapotrzebowanie na środki przekroczy dostępną pulę, kwoty wsparcia zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

