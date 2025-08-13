Wsparcie dla pszczelarzy – rusza nabór wniosków w rejonie solecznickim

Kto może otrzymać wsparcie?
O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze, którzy:
- są zarejestrowani w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich (lit. Ūkinių gyvūnų registre) i mają zadeklarowaną liczbę rodzin pszczelich (maksymalnie 150);
- są wpisani do Rejestru Rolniczego (lit. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo) jako właściciele gospodarstwa lub partnerzy;
- posiadają dowody zakupu cukru (zwykłego, ekologicznego) lub syropu cukrowego inwertowanego;
- w przypadku gospodarstw ekologicznych – mają certyfikat i dokumenty potwierdzające jakość ekologicznego cukru.
Warunki finansowania
Zwrot obejmuje część wydatków poniesionych w bieżącym roku do dnia złożenia wniosku:
- do 5,79 euro za rodzinę pszczelą (kod wypłaty 20288),
- do 11,58 euro za certyfikowaną rodzinę pszczelą w gospodarstwie ekologicznym (kod wypłaty 20287),
- maksymalnie za 10 kg cukru/ekologicznego cukru lub 15 litrów syropu inwertowanego na jedną rodzinę pszczelą.
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że ponosi go pszczelarz niebędący płatnikiem VAT i nie ubiega się o jego zwrot. Jeśli zapotrzebowanie na środki przekroczy dostępną pulę, kwoty wsparcia zostaną proporcjonalnie zmniejszone.