Wsparcie dla pszczelarzy – rusza nabór wniosków w rejonie solecznickim

Kto może otrzymać wsparcie?

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze, którzy:

są zarejestrowani w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich (lit. Ūkinių gyvūnų registre) i mają zadeklarowaną liczbę rodzin pszczelich (maksymalnie 150);

są wpisani do Rejestru Rolniczego (lit. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo) jako właściciele gospodarstwa lub partnerzy;

posiadają dowody zakupu cukru (zwykłego, ekologicznego) lub syropu cukrowego inwertowanego;

w przypadku gospodarstw ekologicznych – mają certyfikat i dokumenty potwierdzające jakość ekologicznego cukru.

Warunki finansowania

Zwrot obejmuje część wydatków poniesionych w bieżącym roku do dnia złożenia wniosku:

do 5,79 euro za rodzinę pszczelą (kod wypłaty 20288),

do 11,58 euro za certyfikowaną rodzinę pszczelą w gospodarstwie ekologicznym (kod wypłaty 20287),

maksymalnie za 10 kg cukru/ekologicznego cukru lub 15 litrów syropu inwertowanego na jedną rodzinę pszczelą.

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że ponosi go pszczelarz niebędący płatnikiem VAT i nie ubiega się o jego zwrot. Jeśli zapotrzebowanie na środki przekroczy dostępną pulę, kwoty wsparcia zostaną proporcjonalnie zmniejszone.