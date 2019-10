Wreszcie są! Nowe podręczniki do języka polskiego dotarły do Wilna

vdu

Kwestia złej jakości podręczników od dawna była określana jako jeden z ważnych problemów polskich szkół na Litwie.

„To było wielkie wyzwanie. Doskonale wiemy, że tu na Litwie nie mamy wystarczających możliwość, by na bieżąco tworzyć własne podręczniki, odpowiadające potrzebom czasów. Właśnie, dlatego starałem się, by umożliwiono nam sprowadzenie podręczników do nauki języka ojczystego z Polski – wyjaśnił Kwiatkowski.

Jak podkreślił prezes „Macierzy Szkolnej”, zakup stał się możliwy dzięki wprowadzeniu przez ministerstwo oświaty Litwy nowej regulacji prawnej, która umożliwiła szkołom mniejszości narodowych zakup podręczników do nauki języka ojczystego wydanych w krajach Unii Europejskiej oraz niemałemu wysiłkowi finansowemu polskich szkół.

Józef Kwiatkowski/Fot. Joanna Bożerodska

– Zakup tych podręczników szkoły finansują z własnych środków. Bardzo się cieszę, że wszyscy zgodzili się, co do tego, że są nam potrzebne. Domyślam się, że wygospodarowanie pieniędzy na nowe książki w tym czasie nie było łatwe, choć muszę przyznać, że cena, jaką otrzymaliśmy od Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego była bardzo przystępna – powiedział Kwiatkowski.

Jak wyjaśnił prezes „Macierzy Szkolnej”, nowe podręczniki mogą trafić do uczniów już jutro. Na razie będzie to język polski dla klas 4-10. Nie będzie to podręcznik adaptowany dla litewskiego programu, ale podręcznik, z którego uczą się uczniowie w Polsce. Na podręczniki adaptowane dla klas początkowych, trzeba będzie jeszcze poczekać.

Fot. Joanna Bożerodska

Jak nowe podręczniki oceniają nauczyciele? – Jest to bardzo duży krok na przód. Nowe podręczniki może nie w pełni odpowiadają potrzebom naszego programu, jednak zdecydowanie lepiej mieć wybór, większą ilość tekstów, ćwiczeń, niż pracować w oparciu o przestarzałe materiały, które nie interesują ucznia, bo nie nadążają za jego potrzebami – mówi Alicja Rosowska, nauczycielka języka polskiego z Szkole Podstawowej w Kiwiszkach.

Polonistka zauważa, że również podręczniki, które obecnie są używane również nie w 100 procentach odpowiadają wymaganiom programowym. – Niektóre są zbyt stare i dlatego nie zawierają odpowiednich tematów, inne mają zbyt mało ćwiczeń dotyczących gramatyki. Myślę, że nie ma nauczycieli, którzy w prowadzeniu lekcji ograniczają się jedynie do podręcznika, każdy i tak na własną rękę zdobywa materiały. Teraz, gdy mamy dodatkowe podręczniki z Polski, nasza praca na pewno będzie łatwiejsza – mówi Rosowska.

Fot. Joanna Bożerodska

Jak podkreśla, podręczniki z Polski są znacznie lepiej przygotowane, niż te, które powstały na Litwie. – Są ciekawsze, więcej jest w nich nowych tekstów na aktualne tematy, które interesują dzieci i młodzież. To naturalne, bo rynek polski jest znacznie większy niż litewski, zwłaszcza, jeśli mówimy o podręcznikach w języku polskim. Wydawnictwa konkurują ze sobą, nieustannie coś udoskonalają. Znacznie większa jest również grupa potencjalnych autorów – podkreśla polonistka.

