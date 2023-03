Wręczono nagrody Małego św. Krzysztofa. Wśród uhonorowanych – Polka z Wilna

„Nagroda nosi imię Małego św. Krzysztofa, ale nie mogę powiedzieć, że to mniejsza nagroda niż św. Krzysztofa – to byłoby to samo, co stwierdzenie, że 16 lutego czy 11 marca jest mniejszym świętem. Te nagrody są uznaniem tego, co już zrobiliście: osiągnięć w dziedzinie nauki i sztuki, osiągnięć w sporcie. A to dopiero początek. Wierzę w sukces każdego laureata” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

Nagroda Małego Krzysztofa została wręczona Ewie Rawłuszewicz, dopiero rozpoczynającej karierę wokalną, która swoim talentem i wyjątkowym głosem zaskarbiła już sympatię wileńskiej społeczności – jest dobrze znana mniejszości polskiej mieszkającej na Litwie. Osiągnięcia uczennicy Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie wraz z polskim zespołem pieśni i tańca ludowego „Wilenka” promują kulturę i tradycje Polaków mieszkających na Litwie na poziomie międzynarodowym.

Utalentowani uczniowie zostali nominowani do Nagrody Świętego Krzysztofa przez swoich nauczycieli, trenerów i aktywnych mieszkańców Wilna. Nagrody od 2016 roku przyznawane są corocznie w dniu odzyskania przez Litwę Niepodległości.