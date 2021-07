Wręczenie dyplomów na UwB: Jesteście ambasadorami kultury polskiej na Litwie

Gośćmi uroczystości byli m.in. prof. Jarosław Matwiejuk, prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Krzysztof Korotkich, prorektor Uniwersytetu ds. kształcenia, Dorota Mamaj, I radca Ambasady RP w Wilnie, zastępca dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, czy Stanisław Pieszko, prezes fundacji „Samostanowienie”.

Prof. Jarosław Matwiejuk, prorektor do spraw rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w swoim przemówieniu zaznaczył, że czas studiów upłynął bardzo szybko. „Niedawno studenci dopiero rozpoczynali studia na wydziale ekonomiczno-informatycznym znakomitego Uniwersytetu w Białymstoku, który ma tutaj filię, jaką traktujemy jako perełkę, oczko w głowie. Czas upłynął, jesteście już po studiach. Jesteście absolwentami, musicie się przyzwyczaić do tego, że ukończyliście nasz uniwersytet” – zwrócił się do zebranych profesor.

Prof. Jarosław Matwiejuk/Fot. Joanna Bożerodska

„Ogromnie się cieszę, że część z was będzie kontynuowała studia. Zachęcam was do tego, aby to był właśnie Uniwersytet w Białymstoku. Wierzę, że państwo będziecie te studia wspominali dobrze. Miła atmosfera, wysoki poziom merytoryczny – to są te rzeczy, które będziecie wspominali i naprawdę docenicie. Tak, to prawda – dzisiaj zaczynacie nowy etap w swoim życiu. Wierzę, że w tej drodze możecie się odnaleźć jako elity posiadające wyższe wykształcenie. Wam są przypisane miejsca. To wy będziecie teraz w społeczności Litwy budowali siłę, sprawność całego kraju. To jest wielki sukces również rodziców, bo sukces dzieci jest również ich sukcesem” – podkreślił prorektor.

Fot. Joanna Bożerodska

Milena Geczis, doradca mer rejonu wileńskiego, również złożyła życzenia absolwentom. „Nie ulega wątpliwości, że kalendarz roku akademickiego macie już za sobą. To jest etap wypełniony euforią i dumą z uzyskania licencjatu. Być może temu towarzyszy wrażenie, że cały świat stoi u państwa stóp. Otwiera się przed wami nowy etap. Uczymy się zawsze i nie tylko w murach szkolnych czy uniwersyteckich” – podkreśla doradca.

Milena Geczis. Fot. Joanna Bożerodska

Europoseł Waldemar Tomaszewski wspominał okres założenia filii. „Cieszę się, że po tym, gdy czasy się zmieniły i odzyskaliśmy niepodległość, mogliśmy zapewnić, że nasza młodzież może się uczyć w języku polskim od przedszkola po szkołę wyższą. Z białą zazdrością patrzymy na was, że możecie uczyć się na uniwersytecie w języku ojczystym. O dobrej atmosferze w filii wiem od własnego syna, bo przed rokiem ukończył tę placówkę. Jestem pewien, że wasze dzieci również ukończą ten uniwersytet. Niezmiernie się cieszymy, że uczelnia się rozwija. Wszystko jest na dobrej drodze. Rodzice zrobili naprawdę bardzo słuszny wybór, bo najpierw wybraliście polską szkołę, która jest wartością sama w sobie” – zaznaczył lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i Związku Polaków na Litwie.

Fot. Joanna Bożerodska

Irmina Szmalec, II sekretarz Ambasady RP w Wilnie, kierownik Wydziału Konsularnego podkreśliła unikalność przedsięwzięcia, jakim było powołanie filii w Wilnie – zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej. Dodała, że proces decyzyjny był niezwykle długi i trudny. Jednym z najistotniejszych powodów było stworzenie szansy uzupełnienia istniejących możliwości uzyskania wykształcenia w języku ojczystym poprzez dodanie do szkół podstawowych i średnich, nauczających w języku polskim, również uczelni, kształcącej w tym języku. „Taka sytuacja jest wyłącznie na Litwie. Unikalność sytuacji i dziś uzasadnia wyjątkowe potraktowanie potrzeb młodych Polaków. Każdego roku znaczna ich liczba trafia na studia do Polski. Powinni jednak – i mają – szansę na naukę w Wilnie po polsku. Niezwykle istotne jest dla przyszłości społeczności polskiej na Litwie to, aby wzrastała liczba Polaków z wyższym wykształceniem. To właśnie oni jako absolwenci są ambasadorami kultury polskiej. To oni decydują o jej przetrwaniu tutaj” – uważa kierownik Wydziału Konsularnego.

Irmina Szmalec/Fot. Joanna Bożerodska

Przedstawiciele absolwentów w swoim przemówieniu wyróżnili to, że każdy koniec jest możliwie początkiem czegoś nowego. „Część z nas będzie kontynuowała naukę w naszej filii, część podejmie się trudnego zadania znalezienia sobie pracy. To tylko kolejne kroki rozpoczęcia nowych etapów życia. Poza nauką inną wspaniałą rzeczą, jaką wynosimy z tego uniwersytetu są ciekawe znajomości i przyjaźnie. Będzie nam bardzo brakowało spotkań i żartów, śmiechu i pomysłów. Chcemy podziękować rodzicom, przyjaciołom, rodzeństwu. To przede wszystkim wy byliście źródłem motywacji, dla którego się staraliśmy. Mówiliście, że wystarczy tylko spróbować, a osiągnęliśmy coś wielkiego. Proponowaliście się odważyć, abyśmy stworzyli coś wspaniałego” – zwrócili się absolwenci.