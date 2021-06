Wręczenie dyplomów absolwentom filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim

„Był to trudny rok dla studentów i nauczycieli. Z powodu pandemii mieliśmy zajęcia zdalne, ale nie zważając na to, w tym roku mamy największą liczbę naszych absolwentów. Studia polonistyczne zakończyło 12 studentów, wśród nich mamy dwa dyplomy z wyróżnieniem.” – powiedział Mirosław Dalewicz, kierownik Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

Mirosław Dawlewicz/Fot. Joanna Bożerodska

„Towarzyszą mi najświetniejsze emocje z możliwych: wielki zaszczyt, radość. Były to wymarzone studia z zamiłowania do języka polskiego, kultury polskiej. Dalej w planach są studia magisterskie, więc we wrześniu planuję na uczelnię wrócić.” – powiedziała Karolina Słotwińska, absolwentka filologii polskiej, która została wyróżniona dyplomem Cum Laude.

Karolina Słotwińska/Fot. Joanna Bożerodska

„Czuje się cudownie. Polecam ten kierunek dla każdego, kogo interesuje polska filologia. Są tu świetni wykładowcy, wykłady są ciekawe i korzystne. W przyszłości planuję podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku logopedia.” – powiedziała absolwentka filologii polskiej Elżbieta Bielska.

Elżbieta Bielska/Fot. Joanna Bożerodska

„Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na szerokie i elastyczne studia polonistyczne.” – powiedział Mirosław Dalewicz.

„Chcielibyśmy również podziękować władzom polskim za wsparcie finansowe dla naszych studentów, którzy ubiegają się o stypendia”- dodał.