Wracajcie do zdrowia! Wielkim sukcesem zakończył się 3rd Czesław Okińczyc Golf Cup 2019

Około 100 dzieci co roku na Litwie słyszy wyrok – rak. Ich marzenie jest proste – ,,…oby jak najszybciej wrócić do domu i oby nie bolało”. Jak powiedział Czesław Okińczyc, prezes Litewskiej Federacji Golfa, pomysłodawca dzisiejszej akcji charytatywnej: ,,Najważniejsze, że mogliśmy pomoc chorym dzieciom, zebrać środki na sprzęt medyczny, który ratuje życie. To jest najpiękniejsze w tej całej inicjatywie”.

Turniej powstał po to, aby pomagać osobom, które tego naprawdę potrzebują. W tym szczytnym celu się zgromadziło 80 golfistów, a także ok. 50 gości. Prezes Polskiego Związku Golfa Marek Michałowski, wyraził nadzieję, że współpraca między polskim a litewskim golfem będzie się rozwijać coraz szybciej dla sukcesu obu państw.

Fot. Bartosz Frątczak

Zwycięzcy:

Kategoria ,,Gross”

Vytautas Gedminas Pierre Norgren Rolandas Gaidys

Kategoria – Mężczyźni i Kobiety 24.1 – 36.0 HCP Stableford

Aleksandras Balbieris Ringaudas Ručys Romualdas Bėkšta

Kategoria – Mężczyźni 17.1 – 24.0 HCP Stroke Net

Vytautas Sakalauskas Czesław Okińczyc Gintautas Purkinas

Kategoria Mężczyźni +8.0 – 17.0 HCP Stroke Net

Pierre Norgren Ričardas Maculevičius Vytautas Gedminas

Kategoria Kobiety +8.0 – 35.9 Stroke Net

Pascale Olley Zita Jakimavičienė Eglė Čiapaitė

Dla gości dzisiejszej wyjątkowej imprezy został przygotowany bogaty program – akademia golfa, gdzie pod okiem trenera poznawali tajniki gry, a także koncert litewskich wykonawców i loteria.