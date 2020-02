Wpis o narodowości – instrukcja krok po kroku

vdu

Informację taką można uzyskać, zwracając się bezpośrednio do urzędu lub przez internet (niezbędny jest wówczas podpis elektroniczny iPasas.lt): (1) www.registrucentras.lt >(2) wybieramy Gyventojai >(3) Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis >(4) Lietuvos Respublikos gyventojų registre Prisijungus iPasas.lt. Następnie logujemysię do systemu przez iPasas.lt.

Po zalogowaniu pojawi się wyciąg z informacjami na nasz temat, którymi rejestr zarządza. W rubryce „narodowość” (Tautybė) będzie widniałwpis o narodowości lub puste miejsce. Każdy obywatel Litwy ma prawo nieodpłatnie sprawdzić, jakie informacje o nim przetwarza państwo.

Instrukcja wprowadzenia wpisu o narodowości w rejestrze

Na samym początku należy sprawdzić swój akt urodzenia (lit. gimimo liudijimas). Jeżeli figuruje w nim wpis o narodowości i odzwierciedla on naszą prawdziwą narodowość, należyupewnićsię w urzędzie stanu cywilnego (Civilinės metrikacijos skyrius), czy urząd pozyskał tę informację i ją uzupełnił.

W sytuacji, gdy w akcie urodzenia nie ma wpisu o narodowości, ale jest informacja o narodowości rodziców – należy wybrać się do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (lista urzędów: https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/kontaktai) i tam złożyć wniosek o wpisanie narodowości w akcie urodzenia.

Ten krok można wykonać także przez internet na stronie:https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis.

Logujemy się >Wybieramy Paslaugos > Papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą. Zaznaczamy „osobiście” (Asmeniškai), „uzupełnić” (Papildyti), „akt urodzenia” (Gimimo) – tu wpisujemy informację o akcie urodzenia. Zaznaczamy pierwszą przyczynę (Priežastys) zmiany wpisu. Poniżej piszemy, że wnioskujemy o wpis o narodowości w celu ujawnienia, że jesteśmy Polakiem. Wpisujemy dane z paszportu lub dowodu osobistego (karty identyfikacyjnej). Załączamy dokumenty, na podstawie których prosimy o wpis, np. akt urodzenia, w którym wpisano, że któryś z rodziców jest Polakiem. Zachowujemy, wysyłamy.

Jeżeli w akcie urodzenia nie mamy wpisu o narodowości i nie jest wskazana narodowość rodziców, powinniśmy odszukać akt urodzenia lub małżeństwa rodziców. Jeżeli na tych dokumentach znajdziemy wpis o narodowości, postępujemy według instrukcji powyżej, a do wniosku załączamy skan dokumentu.

Naniesienie zmian w akcie urodzenia kosztuje 4,90 euro (Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje opłacenie tych kosztów osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej a chcą mieć wpis o narodowości w rejestrze). Akt urodzenia zostanie zmieniony w ciągu 20 dni roboczych. Dane do rejestru mieszkańców zostaną przesłane automatycznie. O to, czy wniosek został już rozpatrzony, można pytać bezpośrednio w urzędzie stanu cywilnego, w którym go złożyliśmy.

Mogą się pojawić sytuacje, że w rejestrze lub w akcie urodzenia będzie wpisana narodowość „Litwin”. W takim wypadku o wpis o narodowości polskiej można się starać wyłącznie drogą sądową.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) oferuje bezpłatną pomoc prawną (konsultacje, sporządzenie dokumentacji, reprezentowanie w sądzie) w tym zakresie. Kontakt z EFHR: info@efhr.eu, +37 069 150 822. Więcej informacji na stronie www.efhr.eu.Wkrótce EFHR ogłosi daty nieodpłatnych konsultacji publicznych o wpisach o narodowości w rejestrze.

Materiał nadesłany przez EFHR.