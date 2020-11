Do Świąt Bożego Narodzenia we współpracy z organizacją „Maisto bankas” wolontariusze co dwa tygodnie paczki z żywnością przekażą wszystkim samotnym seniorom, którzy zostali bez pomocy.

Jednak osoby takie powinny się zgłosić pod numerem 1664.

Fundusz Dobroczynności i Wsparcia zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji i udzielenia pomocy przy rozwożeniu paczek.

W czasie pierwszej fali pandemii paczki dotarły do ponad 1 540 odbiorców.