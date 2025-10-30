Władysław Wojnicz pierwszym przewodniczącym Rady Mniejszości Narodowych

Do tej pory Władysław Wojnicz kierował Radą Związków Narodowych, która po zmianach legislacyjnych została zastąpiona przez nowo powołaną Radę Mniejszości Narodowych. Ponadto pełni funkcję kierownika działu komercyjnego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zaangażowanie w walkę z nietolerancją

Podczas posiedzenia rada postanowiła aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu projektu rządowego planu działań na rzecz walki z antysemityzmem, ksenofobią i innymi formami nienawiści. W planach jest także spotkanie z premierką Ingą Ruginiene, delegacją z Estonii oraz wyjazd do Muzeum Historii Żydów w Szedusie „Zaginiony Sztetl”.

Zadania Rady Mniejszości Narodowych

Rada Mniejszości Narodowych to kolegialna, doradcza instytucja działająca na zasadach społecznych, powołana przy Departamencie Mniejszości Narodowych. Jej celem jest zapewnienie mniejszościom narodowym prawa do podejmowania decyzji w kwestiach kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i innych, a także reprezentowanie ich interesów w procesie wdrażania polityki mniejszości narodowych.

Skład Rady Mniejszości Narodowych na kadencję 2025–2030

Rada składa się z 24 członków – 9 mężczyzn i 15 kobiet, reprezentujących 15 narodowości: Ormian, Białorusinów, Estończyków, Greków, Karaimów, Łotyszy, Polaków, Romów, Rumunów, Rosjan, Tatarów, Ukraińców, Uzbeców, Niemców i Żydów.

Członków rady delegowało 115 organizacji z Wilna, Kowna, Kłajpedy, Uciany i Szyłokarczmy.