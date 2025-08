Wizyta prezydenta Izraela w Wilnie w cieniu protestów

Pierwszy protest odbył się przed Pałacem Prezydenckim w trakcie spotkania litewskiego i izraelskiego przywódcy. Piętnastoosobowa grupa protestujących skandowała hasła: „Jedzenia dla Gazy”, „Stop okupacji, stop ludobójstwu”, „Nie podawajcie rąk ubrudzonych krwią”, „Nie chcemy być współwinni” i „#NazwijmyToLudobójstwem”, uderzając przy tym w puste garnki. Na placu przed Pałacem rozstawiono również transparenty z podobnymi komunikatami.

– „Litwa to kraj, który sam doświadczył okupacji i odzyskał niepodległość. Dlatego bardzo wstyd, że nasz rząd z otwartymi ramionami przyjmuje zbrodniarza wojennego” – powiedziała Palestynka Nura Al Mawed, mieszkająca i pracująca w Wilnie.

Kolejne akcje protestacyjne

Po południu zaplanowano mniejsze protesty pod hotelem „Grand Hotel Vilnius”, gdzie odbywa się litewsko-izraelskie forum gospodarcze, naukowe i biznesowe. Wieczorem główna demonstracja odbędzie się na placu Vincasa Kudirki pod hasłem „Pozwólcie Gazie żyć”. Organizatorzy – środowiska obywatelskie i pro-palestyńskie – zapowiedzieli udział do 500 osób. Domagać się będą m.in. embarga na broń dla Izraela oraz wprowadzenia sankcji.

– „Jeśli potępiamy rosyjską okupację Ukrainy, to powinniśmy również zająć jednoznaczne stanowisko wobec nielegalnej okupacji i działań Izraela. To kwestia elementarnej uczciwości” – powiedział dziennikarzom działacz na rzecz praw człowieka Ajus Jurgaitis.

– „Nie powinniśmy uroczyście przyjmować przywódców państwa, które dopuszcza się zbrodni. Inne kraje reagują: zamrażają stosunki, wprowadzają sankcje. Litwa powinna zrobić to samo” – dodał.

Apel 115 sygnatariuszy i ponad 25 organizacji

Oprócz demonstracji, do prezydenta, rządu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystosowano list otwarty, pod którym podpisało się 115 osób publicznych oraz ponad 25 organizacji – w tym organizacje broniące praw człowieka, środowisk LGBTQ+, grupy klimatyczne i zawodowe.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. europoseł i były minister zdrowia Vytenis Andriukaitis, lider Partii Wolności Tomas Vytautas Raskevičius, przewodnicząca Partii Zielonych Ieva Budraitė, Związek Zawodowy 1 Maja, Litewskie Centrum Praw Człowieka, aktorka i reżyserka Elžbieta Latėnaitė oraz wykładowczyni Uniwersytetu Wileńskiego Ieva Koreivaitė.

W liście zarzuca się Izraelowi popełnianie zbrodni wojennych i możliwego ludobójstwa, w tym: masowego zabijania ludności cywilnej, blokowania pomocy humanitarnej, wykorzystywania głodu jako broni oraz aktów przemocy seksualnej. Sygnatariusze przypominają, że Międzynarodowy Trybunał Karny już wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Yoava Gallanta.

Apel o sankcje i zerwanie współpracy

– „Litwa ratyfikowała konwencje międzynarodowe, które zobowiązują do działania wobec zbrodni wojennych i ludobójstwa. Nie możemy być bierni, gdy dzieci umierają z głodu, a pomoc humanitarna nie dociera do potrzebujących” – oświadczył litewski oddział ruchu „Fridays for Future”, który zainicjował apel.

Wzywają oni Litwę do wprowadzenia precyzyjnych sankcji wobec izraelskiego rządu i sił zbrojnych, do nałożenia pełnego embarga na broń oraz do poparcia w Brukseli zawieszenia umowy o współpracy między UE a Izraelem.

Wizyta planowana od zeszłego roku

Wizyta prezydenta Herzoga na Litwie została zaplanowana jeszcze w 2024 roku, jednak jej realizację przesunięto ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Ostatni raz prezydent Izraela odwiedził Litwę w 2013 roku – był nim wówczas Shimon Peres.

Obecne protesty wpisują się w rosnącą na świecie krytykę działań Izraela w Strefie Gazy, gdzie – według danych palestyńskiego ministerstwa zdrowia – od października 2024 roku zginęło ponad 60 tys. osób, z czego około połowę stanowią kobiety i dzieci. Liczby te mogą być wyższe, gdyż – jak twierdzi Ajus Jurgaitis – „zabijani są także lekarze, więc nie ma już kto liczyć ofiar”.