Wizyta Pierwszej Damy RP: Konferencja na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

W Pałacu Prezydenckim w Wilnie dzisiaj (28 czerwca) odbyła się konferencja nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych „PL and LT First Ladies’ Conference on Information Accessibility for People with Disabilities”. Patronat nad nią objęły Pierwsza Dama Republiki Litewskiej Diana Nausėdienė i Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.