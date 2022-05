Wizyta Ministra Obrony Narodowej RP Mariusza Błaszczaka na Litwie

Podczas spotkania ministrowie przedyskutowali obecną sytuację bezpieczeństwa w regionie po ataku Rosji na Ukrainę i wskazali dalsze kierunki rozwoju współpracy wojskowej Polski i Litwy. Omówiona została także kwestia wsparcia udzielanego zaatakowanej Ukrainie.

„Zgadzamy się, że Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Dziś musimy wszyscy wspierać Ukrainę. Podzielamy opinię, że wzmocniona musi zostać także wschodnia flanka NATO, a Rosja powinna zostać obłożona maksymalnie dotkliwymi sankcjami” – podkreślił podczas wspólnej konferencji Minister Obrony Narodowej RP Mariusz Błaszczak.

Dodał, że zdecydowano kontynuować oraz wzmacniać dalszą współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa.

„Dziś podczas naszych rozmów zdecydowaliśmy także o tym, aby wzmacniać naszą współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Cały czas budujemy interoperacyjność naszych wojsk m. in. przez organizację wspólnych ćwiczeń. Razem jesteśmy silniejsi„.

Pytany o obronność Polski M. Błaszczak powiedział, że „Polska znacząco zwiększa nakłady na obronność do 3% PKB. To jest inwestycja w bezpieczeństwo. To nakłady konieczne, żeby osiągnąć nasze cele – czyli zwiększenie wojska do 300 tys. oraz modernizację Wojska Polskiego”.

„Dajemy duży wkład w działania zapewniające bezpieczeństwo Polski i Litwy, ale i NATO. Wzrost wydatków na obronność to wyzwanie, ale ono może odstraszyć agresora” – podkreślił M. Błaszczak.

Minister Obrony Narodowej Arvydas Anušauskas mówił, że „siły zbrojne” pomogłyby w utworzeniu misji UE, celem której jest rozminowywanie na Ukrainie. Podkreślił, że rozminowanie terytoriów ukraińskich to długotrwały problem.

„Wyobraźcie sobie, że 20 osób odminowujących może zbadać jednego hektar dziennie. Wiedząc, ile obszarów jest zaminowanych, można obliczyć, jak długo trwałaby cała misja, ile funkcjonariuszy musiałoby nad tym pracować” – powiedział litewski minister.

Zdaniem polskiego Ministra Obrony Narodowej M. Błaszczaka, udana misja rozminowania pozwoliłaby Ukrainie rozpocząć prace rolnicze.

„Ukraina jest jednym z największych eksporterów zboża na świecie, więc wszelkie przeszkody w uprawie normalnych zbiorów stwarzają ryzyko związane z kryzysem żywnościowym, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej”.

MON przypomina, że Polska i Litwa aktywnie współpracują na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej zarówno w formacie bilateralnym, jak i na forum NATO. Żołnierze armii obu państw regularnie ćwiczą, zdobywając nowe doświadczenia i budują razem z sojusznikami system odporności adekwatny do obecnych zagrożeń. W strategicznym sojuszu Polski i Litwy ważne miejsce zajmuje także wymiana doświadczeń dotyczących tworzenia i budowy obrony terytorialnej, która odgrywa olbrzymią rolę podczas agresji zbrojnej na Ukrainie.

Zbliżający się szczyt NATO w Madrycie jest okazją do rozmów nad kształtem Nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu, jak również o nowym wymiarze odstraszania i obrony Paktu Północnoatlantyckiego.

