Wilno zwiększa bezpieczeństwo na plażach i nabrzeżach

Na nabrzeżach Wilii i w pobliżu miejskich stawów ustawiono 18 stojaków z zestawami ratunkowymi. Zawierają one koło ratunkowe z liną oraz niezatapialną linę ratunkową, z których może skorzystać każda osoba będąca świadkiem wypadku. Sprzęt nie jest zamknięty na klucz, dlatego będzie ogólnodostępny dla wszystkich – jego celem jest zapewnienie szybkiej reakcji w pierwszych minutach, które są kluczowe dla ratowania osoby w wodzie.

Celem jest maksymalne bezpieczeństwo mieszkańców nad wodą

Instalacja tego sprzętu to wyraz dążenia Wilna do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom miasta na plażach, w strefach rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także w popularnych miejscach nad Wilią, przy mostach i pod mostami.

„Rozwijając usługi i infrastrukturę wzdłuż Wilii i innych zbiorników wodnych w mieście, przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców. Ten sprzęt to proste, ale bardzo skuteczne rozwiązanie, które może uratować życie” – mówi mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Zestawy zostały przygotowane w sposób umożliwiający ich efektywne i szybkie użycie bez potrzeby specjalnego przeszkolenia. Wykonano je z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, a plastikowe osłony chronią je przed promieniami słonecznymi, wilgocią i uszkodzeniem. Wszystkie rozwiązania i lokalizacje wybrano zgodnie z zaleceniami PAGD.

„Każda minuta jest kluczowa w przypadku tonięcia, dlatego ten sprzęt daje przechodniom możliwość natychmiastowego działania – bez czekania na przyjazd ratowników. To inicjatywa o życiowym znaczeniu” – mówi przedstawiciel Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Nerijus Statkus.

Montaż przebiega etapami

Pierwszy etap obejmuje centralną część miasta – sprzęt zainstalowano przy moście Šilas, po stronie dzielnicy Antokol, na nabrzeżu przy ul. P. Vileišio, na nabrzeżu przy ul. Olimpiečių obok ścianki wspinaczkowej, a także w pobliżu Pałacu Sportu. Wyposażono dojścia do mostów – po dwa zestawy sprzętu ratunkowego zainstalowano po obu stronach rzeki przy moście króla Mendoga, Zielonym Moście, Białym Moście oraz przy pomostach pływających obok kompleksu sportowego przy Białym Moście. Sprzęt znajduje się także w pobliżu budowanego obecnie mostu Alberta, po obu stronach rzeki przy moście Liubarto, a także przy Trójkącie Biznesowym i pieszym moście w parku Zakret.

Sprzęt montowany jest także przy popularnych stawach w dzielnicy Zwierzyniec – w skwerze Borysa Niemcowa, w ogrodzie japońskim oraz w parku Senvagių.

Prace instalacyjne sfinansowała spółka „Grinda”. Jak zaznacza kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju i utrzymania, Ieva Stanienė, firma będzie również odpowiedzialna za konserwację sprzętu.

„Zadbamy o to, aby sprzęt ratunkowy był regularnie kontrolowany i zawsze gotowy do użycia. Chcemy, aby mieszkańcy Wilna – spacerując nabrzeżami lub spędzając czas na miejskich plażach – czuli się bezpiecznie nad wodą w całym mieście” – mówi I. Stanienė.

W drugim etapie – do początku sezonu kąpielowego 2026 roku – planowane jest zainstalowanie kolejnych 17 zestawów ratunkowych na plażach Wilna: w Grzegorzewie, Szałtuny, w parku Zakret, w Żyrmunach, Wołokupiach, na plaży dla nudystów, nad Zielonymi Jeziorami, w Dworczanach, Nowej Wilejce, przy jeziorach Salotė, Gėlužė, Tapeliai, Balžis oraz w strefie rekreacyjnej nad rzeką w Wace Trockiej.