Wilno zaprasza na obchody Dnia Niepodległości Litwy

„Pamiętać o wolności należy na każdym jej etapie i pod każdym warunkiem. Najważniejsze święto Litwy w Wilnie jest nie tylko obchodzone, ale również świętowane – ulice pełne są ducha silnego patriotyzmu, podnoszących na duchu emocji, jedności. W niedzielę zapraszam wszystkich do podążania tradycyjnym Szlakiem Państwa Litewskiego, który łączy nas z państwem litewskim i jego twórcami. Każdego 16 lutego od nowa składamy przysięgę dla Litwy” – zaprasza Remigijus Šimašius, mer Wilna.

Wilno zaprasza na uroczystości już od rana:

O godz. 9 na Cmentarzu na Rossie zostaną uczczeni Sygnatariusze Aktu Niepodległości Litwy.

O godz. 10 rozpocznie się tradycyjny Szlak Państwa Litewskiego. Uczestnicy wydarzenia wyruszą z placu Katedralnego i przejdą ulicami Zamkową, Wielką, Ostrobramską, Daukšy do Cmentarza na Rossie.

O godz. 12 przed Pałacem Prezydenckim zostaną wciągnięte na maszt flagi Litwy, Łotwy i Estonii.

O godz. 14 w Domu Sygnatariuszy przy ulicy Zamkowej odbędzie się wydarzenie „Balkon Sygnatariuszy”.

Od godz. 17 na alei Giedymina będą rozpalone 30 tzw. Ognisk Wolności.

O godz. 18 rozpocznie się koncert uczniów Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. M.K. Čiurlionisa (dziedziniec Pałacu Prezydenckiego).

W godz. 11–21 Państwowe Centrum Poznawcze będzie otwarte dla zwiedzających i pokaże ekspozycje „19490216: Szyfr decyzji” i „Niezapomniane przyszłości: Wizje stulecia Litwy”. Organizowane są również warsztaty dla dzieci.

Trójkolory ozdobią Trzy Krzyże, Most Biały, Most Zielony, Most Mendoga i Most Zwierzyński.

Komunikacja miejska tego dnia będzie darmowa.