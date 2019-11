Wilno z „turystycznym Oscarem” za reklamę o punkcie G

vdu

„Międzynarodowy marketing turystyczny to bardzo konkurencyjna dziedzina, w której niewielu udaje się wyróżnić. Dążąc do przyciągnięcia turystów miasta na całym świecie pracują latami i przeznaczają na to ogromne środki” – mówi dyrektor stołecznej agencji turystyki i rozwoju bisnesu Go Vilnius Inga Romanovskienė.

„Już samo znalezienie się na linii finałowej z takimi światowymi gigantami jak Las Vegas było dla nas dużym osiągnięciem. Otrzymanie złota z rąk międzynarodowych ekspertów turystyki jest wyraźnym dowodem, że Wilno zrobiło wrażenie nawet na przemyśle turystycznym, który widział już wszystko“ – dodaje Romanovskienė.

Reklama internetowa o treści: „Vilnius is the G spot of Europe. Nobody knows where it is, but when you find it, it’s amazing“ (Wilno jest punktem G Europy. Nikt nie wie, gdzie się znajduje, ale kiedy go znajdziesz, jest to wspaniałe” była wyświetlana na ulicznych telebimach oraz w sieciach społecznościowych w Londynie i Berlinie. Kampania miała na celu zaintrygowanie i przyciągnięcie tak zwanego pokolenia millenialsów – osób w wieku 18-35 lat.

Jak mówi Inga Romanovskienė, kampania reklamowa jeszcze przed startem zyskała zainteresowanie światowych mediów, w tym „The New York Times“, „The Washington Post“, „The Independent“ czy agencji Reutersa. Zdaniem szefowej Go Vilnius podstawowe przesłanie kampanii to przyjemność z odkrywania Wilna. Przyjemność podziwiania Starówki wciągniętej na listę UNESCO, oglądania licznych fotogenicznych panoramicznych widoków miasta czy po prostu przyjemność zjedzenia dobrej kolacji. Plakat reklamowy przedstawia kobietę leżącą w pościeli z nadrukowaną mapą Europy i ściskającą ją w miejscu, gdzie znajduje się stolica Litwy. W ramach kampanii nakręcono też kilka spotów.