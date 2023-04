„Wilno w plecaku”: bezpłatne wycieczki dla uczniów z całej Litwy

Wycieczki prezentują nie tylko historię, ale także młode Wilno: nowatorskie, kreatywne i pełne energii. Uczniowie poznają Wilno różnymi zmysłami: słuchu, węchu, dotyku i wzroku. Zajęcia te są dla nauczycieli okazją do bezpłatnego udziału w nietradycyjnych zajęciach w Wilnie wraz ze swoimi dziećmi.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 1-12. Mogą to być klasy, grupy zajęć pozalekcyjnych oraz inne grupy dzieci w wieku szkolnym. Są wycieczki dla klas 1-4 i 5-8, jak też gra orientacyjna dla najstarszych uczniów klas 9-12.

Środki na wycieczki edukacyjne dla młodzieży szkolnej na terenie miasta Wilna przyznała kancelaria rządu.

Zdaniem szefowej kancelarii Giedrė Balčytytė, takie projekty przyczyniają się do rozwoju obywatelstwa i dumy z państwa i stolicy własnego kraju.

„Jubileuszowe obchody Wilna to doskonała okazja, aby zatrzymać się i choć na chwilę przypomnieć sobie, jak wyglądała stolica Litwy na przestrzeni wieków. Również jest to sposób spojrzenia na przyszłe perspektywy miasta i państwa. Zwracając się ku przyszłości kraju, studentów i edukacji, rząd przyczynia się do realizacji inicjatyw programu 700-lecia Wilna, m.in. projekt wycieczek „Wilno w plecaku”, który stworzył szansę dla wszystkich uczniów w kraju na poznanie historii stolicy Litwy, jej dziedzictwa i innowacji oraz umożliwi przeniesienie procesu edukacyjnego przynajmniej na krótki czas ze szkolnej ławki do przeszłości i przyszłości tętniącymi opowieściami ulic Wilna” – mówi Giedrė Balčytytė.