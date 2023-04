Wilno: w kolejce do przedszkoli oczekuje ponad 1 400 dzieci

Po ogłoszeniu rekrutacji do przedszkoli samorząd wysłał 7 893 zaproszenia do uczęszczania do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 71% dzieci trafiło do przedszkoli według kryteriów priorytetowych. Rodzice 6 817 dzieci już zawarli umowy z placówkami.

Po etapie podstawowym rekrutacji w kolejce czeka 1 446 dzieci, 241 dzieci uczęszcza do placówek prywatnych i otrzymuje rekompensaty z samorządu w wysokości 120 EUR.

W kolejce są również 1 183 dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, ale rodzice chcą zmienić placówkę.