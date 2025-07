Wilno uruchamia pierwszy elektryczny statek pasażerski

„Żegluga pasażerska po Wilii to nowy, przemyślany krok w kierunku rozwoju różnorodności środków transportu publicznego w mieście. Nowa usługa przyczyni się do bardziej zrównoważonego środowiska, ułatwi poruszanie się i wesprze turystykę, a z czasem stanie się istotną częścią systemu transportu publicznego. Jednocześnie na nowo odkrywamy znaczenie Wilii dla miasta – rzeka staje się nie tylko osią krajobrazu, ale także częścią miejskiej sieci komunikacyjnej” – mówi mer Wilna, Valdas Benkunskas.

fot. Julius Kalinskis

Przed startem – testy i procedury bezpieczeństwa

Zanim rozpocznie się przewóz pasażerów po Wilii, statki będą dokładnie testowane w rzeczywistych warunkach. Rejsy próbne rozpoczną się dopiero po przejściu wszystkich obowiązkowych procedur rejestracyjnych i bezpieczeństwa.

„Testy to nie formalność – to jeden z najważniejszych etapów przed uruchomieniem usługi. Jest to nowy środek transportu zarówno dla miasta, jak i dla nas jako operatora, dlatego każdy krok – od testów technicznych po zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów – musi być starannie zaplanowany i sprawdzony. Tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość, płynność i bezpieczeństwo podróży mieszkańcom Wilna i gościom miasta” – mówi Ignas Degutis, dyrektor spółki „Vilniaus viešasis transportas”.



fot. Julius Kalinskis

Podczas rejsów próbnych oceniana będzie sterowność i zwrotność statku, testowane będą manewry cumowania z prądem i pod prąd, zawracanie na końcach trasy. Mierzone będą również zużycie energii, testowane działanie urządzeń oraz przeprowadzana symulacja przepływu pasażerów.

Równocześnie oceniane będą przystanie, oznaczane miejsca cumowania, a w razie potrzeby wdrażane dodatkowe systemy pomocnicze. Jednym z najważniejszych etapów będą ćwiczenia bezpieczeństwa – próby ewakuacji pasażerów, procedury awaryjnego zatrzymania statku, testowanie mechanizmów wzywania pomocy oraz holowania statku do najbliższej przystani.

Elektryczne statki dostosowane do Wilii

Nowe elektryczne statki pasażerskie w stolicy to katamarany, w pełni elektryczne, zaprojektowane specjalnie z myślą o warunkach śródlądowych. Są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i posiadają miejsca na rowery. Każdy statek wyposażony jest w 32 wygodne miejsca siedzące – 28 wewnątrz i 4 na pokładzie. Na statku dostępne będzie WiFi, na wyświetlaczach pojawią się informacje o podróży, a bezpieczeństwo zapewni monitoring wizyjny. Ponad 80% pokładu osłonięte jest dachem, na którym zamontowano panele słoneczne generujące dodatkową energię.

Według dyrektora spółki „Vilniaus viešasis transportas”, wszystkie komponenty statku – baterie, systemy elektryczne, silniki i inne urządzenia – pochodzą wyłącznie od producentów z Unii Europejskiej, co zapewnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

fot. Julius Kalinskis

Transport publiczny rzeką – z Biletami na Statek

„Elektryczny transport wodny zostanie w pełni zintegrowany z istniejącym systemem tras, przystanków i rozkładów jazdy, zapewniając płynną komunikację i wygodne podróżowanie zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W centralnej części miasta, gdzie natężenie ruchu jest duże, a rozbudowa ulic ograniczona, transport wodny staje się funkcjonalną alternatywą bez konieczności zmiany istniejącej struktury miejskiej. To kolejny krok umożliwiający ludziom poruszanie się po mieście w sposób zrównoważony, płynny i zgodny z własnym rytmem” – mówi Loreta Levulytė-Staškevičienė, dyrektorka spółki samorządowej JUDU.

W pierwszym etapie planowana jest trasa z 5 przystankami, w tym przystanek przy Zielonym Moście – jednym z najważniejszych węzłów transportu publicznego w mieście, przez który w dni powszednie przewija się około 36 tysięcy podróży. Dostępne będą bilety jednorazowe, rodzinne oraz w obie strony, tak by usługa była wygodna zarówno na co dzień, jak i na weekendowe wypady.

Pasażerowie będą mogli kupić bilety w tradycyjny sposób – korzystając z kart JUDU/Vilniečio, aplikacji „m.Ticket”, samoobsługi JUDU lub bezdotykowo na statku. Zwykły 90-minutowy bilet elektroniczny będzie kosztować 3 euro, a przy zakupie na statku – 4 euro. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów na rejsy statkiem. Obowiązywać będą wszystkie zniżki i ulgi stosowane w transporcie publicznym.

fot. Julius Kalinskis

Drugi statek już testowany w Rydze

Podczas gdy pierwszy statek przygotowywany jest do rejsów próbnych, drugi – o nazwie „Lašiša” – jest testowany w Rydze. Planowane jest, że dotrze on do Wilna w ciągu najbliższych tygodni, a „Geležinis vilkas” i „Smilga” – jesienią.

Elektryczne statki pasażerskie dla stolicy produkuje łotewski producent SIA „BIC” z grupy firm. Łączna wartość umowy na zakup czterech elektrycznych statków wraz z ich serwisem wynosi 1,85 mln euro.