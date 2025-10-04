Wilno uhonorowało najlepszych pedagogów. Wśród laureatów nauczycielka z Progimnazjum im. Jana Pawła II

— „Dzień Nauczyciela to doskonałe przypomnienie nam wszystkim, że edukacja jest najsilniejszym fundamentem, na którym wspólnie budujemy jutro, a Wasza misja jest bezcenna. To Wy swoją pracą tworzycie przyszłość naszego miasta i kraju” — mówił mer Wilna Valdas Benkunskas, życząc pedagogom wiary w powołanie i satysfakcji z każdego kolejnego pokolenia uczniów.

fot. vilnius.lt

Zastępca mera Vytautas Mitalas podkreślił, że wdzięczność miasta wobec nauczycieli ma wymiar praktyczny: bezpłatny transport publiczny w Wilnie dla wszystkich pedagogów, dodatki motywacyjne dla nowych nauczycieli, finansowanie studiów i szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji.

— „Z okazji Dnia Nauczyciela życzę, by każdego dnia pamiętali Państwo o ogromnym wpływie na przyszłość swoich uczniów” — powiedział.

Elżbieta Stankevičienė z Progimnazjum im. Jana Pawła II

W gronie tegorocznych laureatów znalazła się Elżbieta Stankevičienė, nauczycielka języka litewskiego z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Uhonorowano ją za integrowanie społeczności szkolnej, przywództwo i inspirowanie innych oraz za kreatywność i innowacje, które zmieniły tradycyjne podejście do nauczania języka i literatury litewskiej.

fot. vilnius.lt

Nauczyciele Roku 2025 — lista laureatów i uzasadnienia

Mindaugas Rarivanas (Szkoła Muzyczna w Nowej Wilejce; nauczyciel gry na tubie i eufonium, kierownik i dyrygent orkiestry dętej „Domino”) — za kreatywność, aktywność, organizację, empatię wobec uczniów i wysokie wyniki na skalę krajową.

(Szkoła Muzyczna w Nowej Wilejce; nauczyciel gry na tubie i eufonium, kierownik i dyrygent orkiestry dętej „Domino”) — za kreatywność, aktywność, organizację, empatię wobec uczniów i wysokie wyniki na skalę krajową. Gabrielė Fetingė (Szkoła im. Króla Mendoga w Wilnie; angielski i hiszpański) — za dynamiczne, innowacyjne lekcje, kreatywne metody i indywidualizację zadań, pozwalającą uczyć się poprzez osobiste doświadczenie i kontekst kulturowy.

(Szkoła im. Króla Mendoga w Wilnie; angielski i hiszpański) — za dynamiczne, innowacyjne lekcje, kreatywne metody i indywidualizację zadań, pozwalającą uczyć się poprzez osobiste doświadczenie i kontekst kulturowy. Jūratė Mackevičienė (Żłobek–przedszkole „Boružėlė”) — za konsekwentną realizację innowacyjnych projektów i działań oraz stały udział w ważnych konkursach i akcjach edukacyjnych, wzmacniających ekspresję dzieci i ich kompetencje.

(Żłobek–przedszkole „Boružėlė”) — za konsekwentną realizację innowacyjnych projektów i działań oraz stały udział w ważnych konkursach i akcjach edukacyjnych, wzmacniających ekspresję dzieci i ich kompetencje. Antanas Jonušas (Wileńska Szkoła Waldorfska oraz „Pažinimo medis”; historia i obywatelskość) — za wyjątkowo aktywną działalność i przywództwo w kraju i za granicą oraz pozytywną promocję zawodu nauczyciela.

(Wileńska Szkoła Waldorfska oraz „Pažinimo medis”; historia i obywatelskość) — za wyjątkowo aktywną działalność i przywództwo w kraju i za granicą oraz pozytywną promocję zawodu nauczyciela. Eglė Noreikienė (Szkoła Podstawowa „Vyturys”) — za kreatywność i innowacje, które zwiększają motywację uczniów, oraz za dzielenie się dobrymi praktykami z nauczycielami miasta.

(Szkoła Podstawowa „Vyturys”) — za kreatywność i innowacje, które zwiększają motywację uczniów, oraz za dzielenie się dobrymi praktykami z nauczycielami miasta. Elżbieta Stankevičienė (Progimnazjum im. Jana Pawła II; język litewski) — za budowanie wspólnoty, przywództwo i inspirację dla innych; za twórcze, innowacyjne nauczanie języka i literatury.

(Progimnazjum im. Jana Pawła II; język litewski) — za budowanie wspólnoty, przywództwo i inspirację dla innych; za twórcze, innowacyjne nauczanie języka i literatury. Asta Jankauskienė (Żłobek–przedszkole „Gintarėlis”) — za szczerość, kreatywność i oddanie pracy, konsekwentne stosowanie nowoczesnych metod i wzbogacanie procesu edukacyjnego nowymi doświadczeniami.

(Żłobek–przedszkole „Gintarėlis”) — za szczerość, kreatywność i oddanie pracy, konsekwentne stosowanie nowoczesnych metod i wzbogacanie procesu edukacyjnego nowymi doświadczeniami. Jolita Stapurevičiūtė (Wileńskie Liceum Inżynierii VGTU; nauczycielka inżynierii — także technologie w Gimnazjum „Minties”) — za przywództwo, kreatywność, motywację i innowacje oraz za dostrzeganie indywidualnych uzdolnień uczniów i prowadzenie każdego do sukcesu.

(Wileńskie Liceum Inżynierii VGTU; nauczycielka inżynierii — także technologie w Gimnazjum „Minties”) — za przywództwo, kreatywność, motywację i innowacje oraz za dostrzeganie indywidualnych uzdolnień uczniów i prowadzenie każdego do sukcesu. Zina Šiaulienė (Gimnazjum Jezuitów w Wilnie; matematyka, ekspert) — za rozwijanie kreatywności poprzez kształcenie myślenia krytycznego i analitycznego, innowacyjne metody i doskonałe przygotowanie do olimpiad światowego poziomu.

(Gimnazjum Jezuitów w Wilnie; matematyka, ekspert) — za rozwijanie kreatywności poprzez kształcenie myślenia krytycznego i analitycznego, innowacyjne metody i doskonałe przygotowanie do olimpiad światowego poziomu. Jolita Stankevičiūtė (Żłobek–przedszkole „Aušrelė”; edukacja przedszkolna) — za aktywne zaangażowanie na rzecz rozwoju zawodowego środowiska i współpracy, dzielenie się dobrymi praktykami w kraju i za granicą oraz stosowanie innowacyjnych metod.

Liderzy szkół roku

Diana Slepakovienė (dyrektor Wileńskiej Szkoły Podstawowej w Szeszkinie) — za wieloletnią, skuteczną pracę, kreatywność, aktywność, dzielenie się dobrymi praktykami i oddanie jakości.

(dyrektor Wileńskiej Szkoły Podstawowej w Szeszkinie) — za wieloletnią, skuteczną pracę, kreatywność, aktywność, dzielenie się dobrymi praktykami i oddanie jakości. Birutė Spruogienė (dyrektor żłobka–przedszkola „Coliukė”) — za aktywność, działania edukacyjne, dzielenie się doświadczeniem, innowacje i umiejętne jednoczenie społeczności.

„Wilno jest szkołą”: wyróżnienia dla najbardziej aktywnych

Uhonorowano również cztery osoby szczególnie zaangażowane w projekt „Vilnius yra mokykla” — platformę otwartych lekcji, dzięki której instytucje i firmy zapraszają uczniów do siebie, czyniąc z miasta nowoczesną, otwartą szkołę. Inicjatywa zwyciężyła w globalnym Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge, pokonując ponad 600 stolic świata. Wyróżnienia otrzymali:

Ieva Čerškuvienė (Wileńskie Liceum Północne lit. Vilniaus Šiaurės licėjus, specjalistka ds. zdrowia publicznego), Rokas Bėliakas (Wileńska Szkoła Miejska im. Giedymina lit. Vilniaus Gedimino miesto mokykla, nauki przyrodnicze), Gabrielė Bernotavičiūtė (Szkoła Podstawowa „Žiburys”), Renata Žilėnienė (Szkoła Podstawowa „Šviesa”).

Coraz większe zaangażowanie mieszkańców

Mieszkańcy Wilna zgłosili w tym roku 71 nauczycieli i 23 dyrektorów do tytułów — to wyraźny dowód rosnącej rangi zawodu i aktywności społeczności. Wśród nominowanych nauczycieli było 10 pedagogów z placówek przedszkolnych, 7 z instytucji kształcenia nieformalnego i uzupełniającego oraz 54 z ogólnokształcących szkół. Wśród 23 kandydatów na liderów szkół: 4 kierują placówkami przedszkolnymi, 16 — szkołami ogólnokształcącymi.

Tydzień z kulturą i… bezpłatne bilety

Tradycyjnie Wilno zaprasza nauczycieli do świętowania Dnia Nauczyciela przez cały tydzień — z bezpłatnymi wejściami do teatrów, muzeów i kina, z wycieczkami oraz ofertami sportowymi. Od 2022 r. wszyscy nauczyciele mogą w Wilnie bezpłatnie korzystać z transportu publicznego przez 7 dni w tygodniu. Na sezon 2025/2026 miasto przekazało pedagogom blisko 24 tys. rocznych biletów — o 323 więcej niż w poprzednim roku szkolnym.

Muzyczne gratulacje podczas gali w „Twinsbet” Arenie złożyli Linas Adomaitis i chór GospelJonai.