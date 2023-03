Wilno: trwają zapisy dzieci do szkół

Wilnianie mają trzy miesiące na zapisanie dzieci do szkół. Zapisy potrwają do 31 maja. Rodzice nie muszą się spieszyć, ponieważ czas złożenia wniosku nie wpływa na pierwszeństwo. Wcześniej – do 31 marca wnioski należy składać tylko do szkół, które przyjmują w drodze konkursu lub realizują specjalistyczne programy kształcenia.