vdu

Największe lotnisko w krajach bałtyckich obsłużyło 7,798 mln pasażerów w 2019 r. – 10,5 proc. więcej niż w 2018 roku.

8,3% z nich wybierało regularne loty do lub ze stolicy Rosji, 7,7 proc. – do lub ze stolicy Wielkiej Brytanii, 4,4% – do lub ze stolicy Norwegii.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również Helsinki (4,3%), Berlin i Tallinn (po 3,7%), Frankfurt nad Menem (3,6%), Kijów (3,4%), Sztokholm (3,3 proc.) oraz Wilno (3,0 procent).