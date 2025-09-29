Wilno rozpoczyna sezon grzewczy. Ogrzewanie będzie tańsze o 7 procent

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, cena ciepła w stolicy powinna pozostać atrakcyjna i konkurencyjna, tak jak w poprzednim sezonie grzewczym. Wilnianie za ciepło płacą najmniej spośród innych stolic krajów bałtyckich.

„Choć wysokość ceny ciepła zależy przede wszystkim od cen zasobów energetycznych na rynku, widzimy, że sytuacja obecnie jest stabilna. Porównując z Rygą (8,30 ct/kWh bez VAT), wilnianie zapłacą za ogrzewanie ponad dwa razy mniej – o 53% mniej, a w Tallinie ciepło jest droższe o 39% niż w Wilnie (7,56 ct/kWh bez VAT)” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Od 1 stycznia 2026 roku, zgodnie z decyzją Sejmu, zmieni się stawka VAT na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Obecna stawka 9% wzrośnie do 21%, co stanowi wzrost o 12%.

Większość ceny ciepła będzie zależna od ceny ciepła sprzedawanego przez niezależnych producentów ciepła (NŠG) na aukcjach ciepła.

W Wilnie działa 8 niezależnych producentów ciepła. Przewiduje się, że w 2025 roku struktura paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła będzie wyglądać następująco: 83% ciepła pochodzić będzie z przyjaznych dla środowiska źródeł energii – biomasy lub biologicznie niezdatnych odpadów. Tylko 17% będzie pochodzić z gazu ziemnego, który pomoże zapewnić zapotrzebowanie na ciepło w najzimniejszych okresach.

Przygotowanie „Gijos” na sezon grzewczy

„Gijos” są gotowe na sezon grzewczy: przeprowadzono diagnostykę i rekonstrukcję sieci ciepłowniczej, zaktualizowano kocioł biomasowy i jego urządzenia.

„Stale szukamy rozwiązań, jak modernizować istniejącą infrastrukturę, oszczędzać zasoby i zapewnić, że ciepło dla mieszkańców będzie produkowane w sposób zrównoważony i niezawodny. Od wielu lat konsekwentnie przekształcamy starą infrastrukturę w sieć nowej generacji, która jest nie tylko bardziej niezawodna, ale także zapewnia efektywniejsze dostawy ciepła, zmniejsza straty ciepła i wpływ na klimat. W tym roku jesienią mieszkańcy Wilna mogą być spokojni – dzięki wymianie 10 km rur sieć będzie bardziej niezawodna niż kiedykolwiek, a inwestycje w kocioł biomasowy i jego urządzenia pozwolą na produkcję większej ilości ekologicznej energii cieplnej” – powiedział dyrektor generalny spółki „Gijos”, Gerimantas Bakanas.

Ogrzewanie włączane stopniowo

Po decyzji o rozpoczęciu sezonu grzewczego ciepło dotrze do mieszkańców w ciągu kilku dni. Historycznie początek sezonu grzewczego wahał się od 1 do 22 października, a w zeszłym roku rozpoczął się 14 października.

Zgodnie z tradycją, po ogłoszeniu rozpoczęcia sezonu grzewczego, ciepło będzie stopniowo docierać do mieszkań. Jest ono włączane przez administratorów budynków lub przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych.

W pierwszych dwóch dniach ogrzewanie zostanie włączone w dzielnicach takich jak Fabianiszki, Szeszkinia, Zameczek, Stare Miasto, Śnipiszki, Karolinki, Leszczyniaki, Nowa Wilejka, Bałtupie i Grzegorzewo. W kolejnych dwóch dniach – Antokol, Żyrmuny, Poszyłajcie, Wierszuliszki, Justyniszki, Zwierzyniec, Nowe Miasto oraz Kirtimai. W trzecich i czwartych dniach ogrzewanie trafi do dzielnic Ponary, Nowy Świat, Rossa, Wilcza Łapa oraz Werki.

Po upływie wyznaczonego terminu, jeśli w mieszkaniu grzejniki nie będą działać, mieszkańcy powinni skontaktować się z firmami zajmującymi się obsługą systemów grzewczych budynków, czyli administratorami budynków lub wspólnotami mieszkaniowymi.

Efektywność energetyczna – sposób na zmniejszenie rachunków

Końcowa wysokość rachunku za ogrzewanie zależy nie tylko od ceny ciepła, ale i od zużytej ilości ciepła. To zależy nie tylko od warunków atmosferycznych, indywidualnych nawyków użytkowania, ale także od efektywności energetycznej konkretnego budynku.

Aby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, mieszkańcy są zachęcani do zadbania o swoje mieszkania – nawet po rozpoczęciu sezonu grzewczego nie jest za późno na regulację okien. Mieszkańcy nienowoczesnych bloków mieszkalnych powinni zamontować ekran odbijający ciepło przypominający folię pomiędzy ścianą a grzejnikiem. Dzięki temu można zatrzymać do 9% ciepła.

Osoby o niższych dochodach, jak co roku, mogą zwrócić się do Wydziału Zasiłków Socjalnych stołecznego samorządu o dotacje na ogrzewanie. Jeśli na podstawie dokumentów osoby i uzyskiwanych dochodów zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dotacji na ogrzewanie, dotacja przyznawana jest na cały sezon grzewczy.