Wilno pozbędzie się metalowych garaży

Obecnie w Wilnie znajduje się około 10 700 metalowych garaży. Zajmują 51 hektarów gruntów państwowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby wilnian. Jest to powierzchnia porównywalna do 9 boisk piłkarskich, czyli jest to prawie jedna trzecia terytorium Parku Vingis.

,,Większość garaży metalowych w Wilnie jest opuszczona, wokół wyrzucane są śmieci, garaże gniją i stanowią zagrożenie dla zdrowia, środowiska i mienia ludzi. Zaciemniają oblicze stolicy i nielegalnie zajmują grunty państwowe, które są potrzebne do budowy wygodniejszych dróg, ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych w mieście, które się rozwija” – powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Po wywiezieniu z państwowego gruntu garażu, właściciel musi również usunąć przedmioty, odpady, uporządkować teren. Do 30 września administracja Urzędu m. Wilna oferuje pomoc, natomiast po tym terminie właściciele nielegalnych garaży będą musieli samodzielnie posprzątać teren lub też zapłacą za te usługi samorządowi.



Nielegalne garaże na mapie https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/07/%C5%BDEM%C4%96LAPIS.pdf